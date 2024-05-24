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محكمة العدل الدولية: على سلطات الإحتلال وقف عملياتها العسكرية في رفح

الشروق أونلاين
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محكمة العدل الدولية: على سلطات الإحتلال وقف عملياتها العسكرية في رفح
ح. م
محكمة العدل الدولية.

قالت محكمة العدل الدولية في جلستها التي عقدتها ظهيرة اليوم، الجمعة 24 ماي، بخصوص طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان الصهيوني على رفح، أن على الاحتلال الإسرائيلي وقف عملياته العسكرية في رفح.

المحكمة اعتبرت أن “إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح”، كما دعت المحكمة سلطات الإحتلال إلى “اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة”.

محكمة العدل الدولية قالت كذلك أن على سلطات الإحتلال “الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.

كما قالت المحكمة أن المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح لا تزال مستمرة، كما أن برنامج الأغذية العالمية أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.

المحكمة قالت كذلك أن أي عمل إضافي يقوم به الإحتلال برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي.

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