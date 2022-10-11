محكمة بجاية: حجز 167 قنطار من السميد الموجه للمضاربة   

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بجاية، من حجز كمية هامة من مادة السميد الموجه للمضاربة، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد ومشتقاته.

وجاء في بيان لمحكمة أميزور “نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص القضية المتبعة ضد المشتبه فيه المدعو “ب.س” 42 سنة من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد ومشتقاته، فإننا نطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ملف الإجراءات المتعلق بالقضية”.

وقائع القضية –حسب البيان- تعود إلى تلقي مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة معلومات مفادها وجود شاحنة بصدد تفريغ شحنة من مادة السميد بمستودع يقع بقرية أقمون بلدية برباشة، على الفور تم التنقل إلى عين المكان اين تم ضبط الحمولة المتمثلة في 167 قنطار من مادة السميد العادي، كما تم ضبط كميات معتبرة من الحبوب داخل المستودع من طرف المشتبه فيه

وفور إخطار نيابة الجمهورية بالوقائع أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي.

ويشير المصدر إلى أن التحريات الأولية لمصالح الضبطية القضائية وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية توصلت إلى قيام المشتبه فيه بتخزين مادة السميد والحبوب ومشتقاتها بالمستودع الكائن بقرية أقمون بلدية برباشة، غير المصرح به لدى مصالح مديرية التجارة، وان المحل المدون بسجله التجاري الكائن ببلدية واد غير، غير مستغل فعليا من طرفه ومخصص لنشاط مغاير تماما، بعدها بانتهاج أساليب احتيالية من طرف المشتبه فيه يقوم بإعادة بيع هذه المواد بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم لها من طرف الدولة وهذا لتحقيق هامش ربح أكبر.

وأكد بيان وكيل الجمهوري انه “بتاريخ اليوم تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة وبعد سماعه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه تمت متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و13 من القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتمت إحالته على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري”.