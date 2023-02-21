محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

رفضت محكمة برشلونة، الإفراج عن داني ألفيش، الذي سيبقى رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمته بتهمة الاغتصاب.

ورأت المحكمة أن هناك خطر متزايد لفرار ألفيش في حال الإفراج عنه، قبل موعد محاكمته.

وقالت في بيان لها: “ثمة خطر متزايد للفرار مرتبط من ناحية بالعقوبة الشديدة التي يمكن أن تفرض بسبب هذه القضية والأدلة الجسيمة على ارتكابه جريمة والموارد المالية الكبيرة التي من شأنها أن تسمح له بمغادرة إسبانيا في أي وقت”.

واعتبرت المحكمة أن مصادرة جواز سفر الفيش، لن يمنعه من مغادرة إسبانيا “جواً أو بحراً أو حتى براً دون وثائق”.

وعارض مكتب المدعي العام الإفراج عن ألفيش بعد أن اتهمته امرأة شابة تعرضها للاغتصاب في ملهى ليلي ببرشلونة.