محكمة سيدي أمحمد تكرم أشبال العدالة المتفوقين في شهادة البكالوريا

نظمت محكمة سيدي امحمد حفلا تكريميا على شرف المتفوقين في شهادة البكالوريا من أبناء موظفي المحكمة، في أجواء مفعمة بالاعتزاز والفرح، جسدت روح التضامن بين أسرة المحكمة وتشجيعها لأبنائها على تحقيق مزيد من النجاح والتفوق العلمي.

وأقيم الحفل تحت إشراف وكيل الجمهورية الرئيسي لمحكمة سيدي أمحمد، عبد المومن مويسي، ورئيسة ذات المحكمة بالنيابة، ليلى قداش، بحضور رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إبراهيم بوقنجقجي، ووكيل الجمهورية الرئيسي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مهدي أحمد ناصر، إلى جانب عضوي نقابة محامي الجزائر، كمال علاق، والاستاذ بشير بوروشة وعدد من القضاة والمحامين وموظفي المحكمة.

وشمل الحفل تكريم خمسة من الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا، وتعلق بكل من التلميذة رحاب سباعي، جيجلي هند، بوعزارة أدام، وعبير معتوقي، حيث تم منحهم شهادات تقديرية وهدايا رمزية عرفانا بجهودهم وتشجيعا لهم على مواصلة مشوارهم الدراسي بثقة وإصرار، خاصة مع بداية مرحلة جامعية جديدة تحمل تحديات وفرصا أكبر.

وبالمقابل فقد حظيت التلميذة ذهبية هديل مازري، بتكريم خاص من طرف وكيل الجمهورية عبد المومن مويسي، باعتبار أنها بنت أمينة الضبط التي توفت وهي في صدد القيام بمهامها بمحكمة سيدي أمحمد، في التفاتة منه للفقيدة وهو اعتبره مويسي واجب لابد منه.

الحاضرون أشادوا بهذه المبادرة التي تعكس عمق الروابط الإنسانية داخل أسرة القضاء، وتجسد صورة جميلة للتكافل المهني والاجتماعي، كما عبر أولياء الطلبة عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي تعزز الشعور بالانتماء وتدعم المسيرة العلمية لأبنائهم.

واختُتم الحفل بصور معبرة جمعت المكرمين مع القضاة وأعضاء النيابة وممثلي نقابة المحامين، لتوثيق لحظة مميزة ستبقى راسخة في ذاكرة المتفوقين وأسرهم، ولتكون حافزا على استمرار العمل الجاد وتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.