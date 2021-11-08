محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال

أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي أمحمد، الاثنين، جلسة محاكمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ومدير ديوانه مصطفى رحيال إلى يوم 22 نوفمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع الوزير الأول الأسبق ومدير ديوانه في هذه القضية، بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، منها “سوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة”.

كما يتابع في هذه القضية، والي بجاية السابق اولاد صالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية، إلى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود الذي تحصل على امتيازات مخالفة للقانون الساري المفعول لإنجاز مشاريع سياحية.