محكمة سيدي امحمد تكشف عن عدد المتابعين في قضايا المضاربة بالمواد الغذائية

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الأشخاص المتابعين في قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع ليبلغ 30 شخصا.

وأفاد بيان لذات الهيئة أن حصيلة الأشخاص المتابعين في القضايا ذات الصلة والواردة إلى نيابة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، وسوق اهراس، بلغت 30 شخصا.

وتابع البيان انه من بين 30 شخصا، تم إيداع 25 الحبس المؤقت، 4 وضعوا تحت الرقابة القضائية وشخص واحد ترك في الإفراج.

للإشارة، ينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15 الصادر في 2021/12/28 على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.