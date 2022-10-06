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الجزائر

محكمة سيدي امحمد: عقوبات مشددة ضد كل من يمس بالقدرة الشرائية للمواطن

نوارة باشوش
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محكمة سيدي امحمد: عقوبات مشددة ضد كل من يمس بالقدرة الشرائية للمواطن

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الإستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.

وأفاد بيان النيابة “يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ،الرأي العام،أنه وأمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الإستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة ،من أجل توفير هذه المواد،فإن الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجراما متعمدا يقتضي التصدي له.

وتابع ذات المصدر “وبالنظر لخطورة هذه الوقائع فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وكشف أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.

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