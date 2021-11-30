محكمة ليبية تصدر حكما بإقصاء خليفة حفتر من الترشح للانتخابات
قضت محكمة ليبية، الثلاثاء، باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وبثت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.
وقررت المحكمة “قبول الطعن شكلا (…) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية”.
المحكمة الابتدائية بالزاوية في #ليبيا: قبول طعن ضد ترشح اللواء المتقاعد خليفة #حفتر للانتخابات الرئاسية.
– خبر إيجابي جدًا بالنسبة لمن تابع الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة له طوال عام كامل من هجومها غير المبرر على العاصمة #طرابلس. مجرمو الحرب مكانهم السجن فقط. pic.twitter.com/bDNAXOSLb7
— Anas Aljerjawi (@AnasMAljerjawi) November 30, 2021
المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية الليبية تستبعد #حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة#إرم_نيوز #ليبيا pic.twitter.com/eJZvfTOura
— إرم نيوز (@EremNews) November 30, 2021
محكمة ليبية تصدر حكما غيابيا باعدام خليفة حفتر
ويوم 25 نومفبر 2021، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، في مدينة مصراتة، الليبية، الخميس، حكما غيابيا، بإعدام المشير خليفة حفتر، وهو أحد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية.
وأمر المدعي العسكري العام في ليبيا بضبط وإحضار حفتر بتهمة مخالفة قانون العقوبات العسكرية.
وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت اليوم الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في “الجيش الوطني”.
#مصراتة
الحكم بالإعدام على خليفه حفتر وسبعة ضباط آخرين في محكمة مصراتة العسكرية لهذا اليوم pic.twitter.com/WJAtLKoANq
— ليبية مغرورة (@Tarhuna69) November 25, 2021
وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات “الجيش الوطني” كلية الدفاع الجوي في مصراته.
ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.
حكم المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة #مصراتة بالاعدام في حق الانقلابي حفتر وقياداته يأتي على خلفية قصف الكلية الجوية مصراتة عام 2019.
الحكم يتضمن حرمان المذكورين في منطوق الحكم من حقوقهم المدنية وطردهم من الخدمة العسكرية.#ليبيا
— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 25, 2021
من جانبه، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ”الجيش الوطني الليبي”، في تصريح حصري لـRT، هذا الحكم بأنه “هزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة لـ”الأخوان” في معقل جماعة “الإخوان” مصراتة”، مشددا على أن هذا الحكم “لا يساوي الحبر الذى كتب به”.
#مصراتة الحكم بالإعدام على المشير “خليفه حفتر ” وسبعة ضباط آخرين في محكمة مصراتة العسكرية لهذا اليوم “
1-خليفه بالقاسم حفتر
2_الفريق عبدالرازق الناظوري
3-اللواء عبدالسلام الحاسي
4-اللواء مبروك الغزوي
5_الفريق صقر الجروشي
6_الفريق محمد المنفور
7-اللواء سعد الورفلي
اهو 🖕
— عقيله الصابر (@Bosebr) November 25, 2021
وأصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع.
ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر القائم، وهي تضم اسم حفتر.
وفي أعقاب نشر هذه القائمة، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق حفتر.
الادعاء العسكري #مصراتة التابع لوزير الدفاع المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة يصدر حكما قبل قليل بالاعـ.ـدام على المرشح خليفة حفتر.
— احمد المدني (@AhmedElmadni) November 25, 2021