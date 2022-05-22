محكمة مصرية تحيل أوراق “رية وسكينة ” على المفتي

أحالت محكمة الجنايات بالفيوم، أوراق سيدتين مصريتين شهيرتين بـ”رية وسكنية” على أوراق المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم، بعد تورطهما في قتل امرأة مسنة.

وكان مركز الشرطة بـ”طامية” قد تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة امرأة مسنة تدعى خضرة محمد الصواف تبلغ من العمر 86 سنة، متغيبة منذ 24 ساعة عن بيتها، حيث تم العثور على جثتها في كيس من الخيش” شوال” داخل صندوق قمامة يقع في موقف فيوم- طامية، ليتم نقل القتيلة إلى مشرحة المستشفى.

وكشف مقطع فيديو مدته دقيقتان لغز اختفاء السيدة المسنة، بعد أن تم تفريغ الكاميرات من طرف رجال المباحث، حيث تبين أن امرأة قامت باستدراج الجارة خضرة التي دخلت بيتها لتناول كوب شاي فخنقتها بمساعدة ابنتها البالغة من العمر 18 سنة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة من أجل سرقة قرطها الذهبي وبيعه لصائغ( المتهم الأخير)، في مشهد أعاد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبتها “رية وسكينة “في مصر في مطلع القرن العشرين.

وخلال الجلسة الأولى، سأل القاضي المتهمتين كريمة وابنتها دنيا، عن قتلهما الحاجة خضرة بغرض سرقتها، وردًا على السؤال نفت السيدتان قتلها بغرض السرقة، وفق موقع ” القاهرة 24″.

يذكر أن المتهمة الأولى أرشدت عن مكان التخلص من الجثة، حيث تم استخراجها ونقلها إلى المشرحة.