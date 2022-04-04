محكمة مصرية تعيد لطالبة 15 درجة بعد 13 سنة من تخرجها  

ألزمت محكمة مصرية، كلية الهندسة بإحدى الجامعات الحكومية بإعادة 15 درجة لإحدى الطالبات عن مشروع تخرجها الذي مضى عليه 13 سنة.

وثبت لدى المحكمة الإدارية العليا أن التزوير طال ورقة مشروع البكالوريوس الخاص بالطالبة للعام الدراسي 2006-2007 لتصبح درجتها 255 بدل من 240 درجة.

وأوضحت المحكمة، أسباب حكمها، بالقول إنه ثبت لديها أداء الطالبة امتحان الفرقة الرابعة بالكلية – قسم الهندسة المعمارية – وأنها حصلت على تقدير جيد جدا في مشروع البكالوريوس، وتبين أنها حصلت على 240 من 300 درجة، وأنها أقامت طعنها على سند أن هذا التقرير تم التلاعب فيه، وفق ما أورده موقع “المصري اليوم”.

وقد كشفت إدارة التزييف والتزوير التابعة لمصلحة الطب الشرعي هذه الحقيقة التي حملها هذا الطعن.

وتبين للمحكمة تعرض الدرجة الثابتة بخانة أعمال السنة بورقة الطالبة لمحو باستخدام الطامس الأبيض الـ«كوريكتور»، فكانت في الأصل محررة برقم (115) درجة، ثم تم المحو وإثبات الرقم الحالي (100) درجة بالأداة الكتابية ذاتها والمواد ذاتها، وهو ما قطع بحدوث تلاعب في درجة أعمال السنة للطالبة في مادة المشروع، وحصولها على (115- 150) درجة بدلا من (100- 150) درجة.