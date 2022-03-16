محكمة هندية تؤيد حظر ارتداء الحجاب في مدارس كارناتاكا

أيّدت المحكمة العليا الهندية حظرا على ارتداء الحجاب في المعاهد التعليمية في ولاية كارناتاكا، بعد أسابيع من اندلاع الاشتباكات الدينية بشأن الحق في ارتداء الزى الإسلامي في المدارس.

وقضت المحكمة في الولاية، يوم الثلاثاء، بأن الحجاب ليس “فرضا أساسيا في العقيدة الإسلامية” ورفضت مجموعة من الالتماسات التي قدمها طلاب مسلمون لمنع دخول الفصول الدراسية في مدارس وكليات متعددة في جميع أنحاء الولاية.

كما قضت المحكمة بأن شرط التزام الطلاب بالزي المدرسي هو “قيد معقول ومسموح دستوريًا ولا يمكن للطلاب الاعتراض عليه”.

وقد استسلمت بعض الطالبات وكشفن رؤوسهن، فيما رفضن أخريات ومُنعن من الدراسة منذ ما يقرب من شهرين، وفق ما نشرته “يورونيوز” في موقعها.

وكان الجدل حول حظر الحجاب في المدارس والجامعات في الهند قد طفا على السطح في شهر جانفي، بحسب ” سي أن أن”، حيث رفض العاملون في كلية تديرها الحكومة في ولاية كارناتاكا، قبول المحجبات بحجة أن لباسهن ينتهك قواعد الزي الرسمي.

وقد رّد الطلاب على هذا القرار بتنظيم احتجاج مطالبين بالسماح لهم بدخول الفصل وهم يرتدون الزي الإسلامي.

وكانت هذه المظاهرات قد أثارت احتجاجات منافسة من قبل هندوس يمينيين يحملون أوشحة الزعفران – وهو لون يرتبط على نطاق واسع بالهندوسية – ويرددون شعارًا دينيًا هندوسيًا لدعم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ودعا رئيس وزراء ولاية كارناتاكا باسافاراج بوماي إلى التزام الهدوء بعد الحكم الذي تخشى السلطات أن يؤدي إلى إشعال فتيل الاحتجاجات الدينية.

وقال بوماي للصحفيين، “أطلب من الجميع الالتزام بأمر المحكمة العليا والحفاظ على السلام والنظام والسماح للأطفال بأداء تعليمهم كالمعتاد”.

ويجدر بالذكر، أن اختيارات الملابس تشير إلى تعميق الانقسام الديني في الهند، ويُنظر إلى الخلاف على أنه رمز لتعميق التوترات الدينية في الولاية، حيث أمرت السلطات بإغلاق جميع المدارس الثانوية والكليات لعدة أيام لتثبيط الاحتجاجات في أوائل فبراير.

كما تم حظر التجمعات في عاصمة الولاية، بنغالورو، خارج المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين.

هذا، ونزلت عشرات النساء من مدن هندية أخرى، بما في ذلك العاصمة دلهي وحيدر أباد وكلكتا، إلى الشوارع لدعم الفتيات المسلمات، وكانت سلطات الدولة قد أيدت حظر الحجاب مستشهدة بتفويض الدولة فيما يتعلق بالزي الديني، غير أن معارضي الحظر يقولون إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.