محلل سياسي إسرائيلي من أصل مغربي يتهجم على الجزائر بسبب “مقهى أبو عبيدة”!

تهجم محلل سياسي إسرائيلي من أصل مغربي على الجزائر بسبب “مقهى أبو عبيدة” الذي أشاد نشطاء عبر الشبكات بجمالية اسمه الدالة على “الملثم”.

ونشر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الدكتور مئير مصري، تدوينة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: “تعرفوا على “مقهى أبو عبيدة” في الجزائر”.

وأضاف: “المقهى حصل على الترخيص بكل سلاسة والاسم لقى ترحيباً شعبياً. التأييد لحماس أصبح “عيني عينك”..”.

وأعرب نشطاء عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم فعلا يدعمون حماس ويدينون جرائم الاحتلال، فيما سخر آخرون من التغريدة لافتين إلى أن المطعم ينقصه بعض الرموز كالمثلث المقلوب ليكتمل المشهد.

وبتداول صورة المقهى الجزائري أثنى الكثيرون على فكرة تسميته على أحد رموز المقاومة، حيث أبدى البعض استعدادا لفتح مشاريع تحمل اسم “طوفان الأقصى”، “ولعت”، “7 أكتوبر” وغيرها.

من جانب آخر نشرت حسابات مزيفة مروجة للروايات الإسرائيلية تدوينات متهجمة على الجزائر، بزعم أن السلطات فيها تدعم الانحرافات الفكرية، وتجاهر بالوقوف في صف الإرهابيين حسب وصفهم، على الرغم من أن جميع الأحرار في العالم باتوا يعرفون من الإرهابي.

كما نشر ذباب المخزن المغربي عبارات مسيئة للجزائر وللناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في محاولة للاصطياد في المياه العكرة والتأكيد على ولائهم للصهاينة.