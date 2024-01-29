محلل سياسي إسرائيلي من أصل مغربي يتهجم على الجزائر بسبب “مقهى أبو عبيدة”!
تهجم محلل سياسي إسرائيلي من أصل مغربي على الجزائر بسبب “مقهى أبو عبيدة” الذي أشاد نشطاء عبر الشبكات بجمالية اسمه الدالة على “الملثم”.
ونشر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الدكتور مئير مصري، تدوينة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: “تعرفوا على “مقهى أبو عبيدة” في الجزائر”.
وأضاف: “المقهى حصل على الترخيص بكل سلاسة والاسم لقى ترحيباً شعبياً. التأييد لحماس أصبح “عيني عينك”..”.
تعرفوا على “مقهى أبو عبيدة” في الجزائر. المقهى حصل على الترخيص بكل سلاسة والاسم لقى ترحيباً شعبياً. التأييد لحماس أصبح “عيني عينك”. pic.twitter.com/v5K7gRa6Oc
— ד״ר מאיר מסרי | د. مئير مصري (@MeirMasri) January 28, 2024
وأعرب نشطاء عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم فعلا يدعمون حماس ويدينون جرائم الاحتلال، فيما سخر آخرون من التغريدة لافتين إلى أن المطعم ينقصه بعض الرموز كالمثلث المقلوب ليكتمل المشهد.
الحمد لله أنا سعييييييدة جدا بالاستجاااابة لنصاااائحي ڤي فتح مشااااااريع البيزنس الجديدة تحت اسم المُلثم أبو عبيدة ..😎😂
ولكنني حزينة جدا أنه لم يستجب لنصيحتي عندما قلت ينبغي إضااااافة هذه الرموز مع اسم أبو عبيدة 🔻💥🔥. انظر تغريدتي قبل أيام👇https://t.co/h7Lb7bwqQA pic.twitter.com/mZUSUCWdti
— مسلمة وأفتخر (@MslimAftakhir) January 28, 2024
وبتداول صورة المقهى الجزائري أثنى الكثيرون على فكرة تسميته على أحد رموز المقاومة، حيث أبدى البعض استعدادا لفتح مشاريع تحمل اسم “طوفان الأقصى”، “ولعت”، “7 أكتوبر” وغيرها.
الصورة من #الجزائر افتتاح مقهى #ابو_عبيدة وحتى يأكد صاحب المقهى موقفه الداعم للمقاومة ركب صورة ابو عبيدة جنب الاسماء حتى لا يقال تشابه اسماء#٧_اكتوبر pic.twitter.com/ZajSckTcHA
— Ahed Madi عاهد ماضي (@77ahed) January 27, 2024
مقهى في #الجزائر بإسم #أبو_عبيدة عقبال إن شاء الله أفتح مطعم بإسم #طوفان_الأقصى و 7 #أكتوبر وخلي #ابن_اليهودية يتجرأ يتصل 🇩🇿🇵🇸✌️.
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.#غزة #الشعب_الجزايري #إيدي_كوهين #انقذو_غزة_من_المجاعة #اليمن_يادب_امريكا #كتايب_االقسام #ابو_عبيدة #بلاد_الحرمين
#عبد_المجيد_تبون pic.twitter.com/7a8Zb9xhhy
— 🕊حمامة سلام 🕊 🇩🇿 (@positiveibes1) January 28, 2024
من جانب آخر نشرت حسابات مزيفة مروجة للروايات الإسرائيلية تدوينات متهجمة على الجزائر، بزعم أن السلطات فيها تدعم الانحرافات الفكرية، وتجاهر بالوقوف في صف الإرهابيين حسب وصفهم، على الرغم من أن جميع الأحرار في العالم باتوا يعرفون من الإرهابي.
كما نشر ذباب المخزن المغربي عبارات مسيئة للجزائر وللناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في محاولة للاصطياد في المياه العكرة والتأكيد على ولائهم للصهاينة.