محليات 27 نوفمبر: تمديد فترة إيداع استمارات الاكتتاب إلى الثامنة ليلا

مددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فترة إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة إلى غاية الثامنة من مساء الخميس.

وأوضحت اللجنة، الخميس، في بيان لها أنه تم تكليف منسقي السلطة المستقلة بالولايات بتبليغ رؤساء اللجان الانتخابية لمراجعة القوائم الانتخابية بنسخة من القرار.

وأشارت إلى أن التمديد جاء عملا بأحكام المادة رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات المتعلق بإيداع استمارة اكتتاب التوقيعات في القوائم الانتخابية.