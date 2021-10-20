محليات 27 نوفمبر: هذا هو حجم انتشار الأحزاب عبر البلديات  

كشفت مصادر للشروق نيوز عن حجم انتشار الأحزاب عبر مختلف البلديات استعدادا لخوض غمار انتخابات المجالس البلدية والولائية 27 نوفمبر المقبل.

وكشفت ذات المصادر أن الأفلان سيخوض غمار المحليات في 1255 بلدية عبر 56 ولاية، فيما سيخوض الأرندي المحليات في 1000 بلدية عبر 51 ولاية.

وأوضحت ذات المصادر أن جبهة المستقبل ستكون حاضرة في المحليات المقبلة عبر 783 بلدية عبر 50 ولاية.

أما حركة البناء فستخوض غمار المحليات هي الأخرى في 512 بلدية عبر 46 ولاية، وحركة مجتمع السلم استطاعت الانتشار استعدادا للمحليات في 503 بلدية عبر 41 ولاية.