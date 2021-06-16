محليو “الخضر” بِزيّ أبيض

يرتدي المنتخب الوطني المحلي لباسا أبيضَ، بينما يلعب المُنافس الليبيري بِزيّ أحمرَ.

جاء ذلك بعد اجتماع اللّجنتَين الفنّيتَين لِاتحادَي الكرة الجزائري والليبيري، الأربعاء.

وتُجرى هذه المباراة الودّية بِالملعب الجديد لِمدينة وهران، مساء هذا الخميس.

هذا وحلّ المنتخب الوطني المحلي بِمدينة “الباهية”، منتصف نهار الأربعاء.

وسيُجري أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة أوّل وآخر حصّة تدريبية بِملعب وهران، مساء الأربعاء.

وفي سياق ذي صلة، وضعت اللجنة الوطنية المُنظّمة لِألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022، حافلة تحت تصرّف المنتخب الوطني المحلي.