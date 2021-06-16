محليو “الخضر” في اختبار ودي هام للانطلاق نحو الأمام

الجزائر - ليبيريا بملعب وهران على الساعة 20 سا 45 د

سيكون المنتخب الوطني للمحليين أمام اختبار ودي هام مساء الخميس بداية من الساعة 20 سا 45 د، أمام نظيره الليبيري بملعب وهران الجديد، مباراة ستكون فرصة للمدرب مجيد بوقرة ولاعبيه للبرهنة على صحة إمكاناتهم بغية الظهور بوجه ايجابي يتوج بفوز معنوي بغية مواصلة العمل في ظروف مريحة تحسبا للتحديات الرسمية المقبلة، وفي مقدمة ذلك منافسة كأس العرب المبرمجة نهاية العام بقطر و”شان 2023″، ما يجعل ودية ليبيريا محكا حقيقيا لزملاء رزقان بغية البرهنة على إمكاناتهم وجاهزيتهم فوق الميدان.

يراهن الطاقم الفني لمنتخب المحليين بقيادة مجيد بوقرة على استغلال ودية ليبيريا للوقوف على جاهزية لاعبيه تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة، يأتي هذا بعد التربص الذي أقيم مؤخرا وعرف تسطير برنامج تحضيري مكثف مصحوبا بعديد المباريات التطبيقية، ليتم اختتامه بمواجهة ودية أمام المنتخب الليبيري، وهي المواجهة التي ستلعب تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيكون حاضرا في ملعب وهران الجديد، وسيقف من خلالها على الأداء الفردي والجماعي للتشكيلة، مثلما يعد محفزا هاما للعناصر الوطنية بغية العمل على إقناع بلماضي بقدرتها على حمل ألوان منتخب الأكابر في المستقبل القريب، في غياب الثنائي، توفيق موساوي (شباب بلوزداد) والمدافع حمزة موالي (نادي بارادو) بسبب فيروس كورونا وتم تسريحهما، وتعويضهما بالثنائي حارس الحمراوة ليتيم، ومدافع المولودية نبيل لعمارة.

وحرص المدرب مجيد بوقرة على تشكيل مجموعة تجمع بين الخبرة والمواهب المروية الصاعدة، بدليل توجيه الدعوة للاعب سعيود الذي يعد أحد العناصر البارزة مع شباب بلوزداد، مثلما منح الأهمية لعدة أسماء معدل عمرها بين 18 و23 سنة، على غرار بلومي الصغير وزرقان ومجادل وقادري وغيرهم من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم في أنديتهم في البطولة الوطنية، ما جعلها تكسب قدرا هاما من الناحية التنافسية، خصوصا وأن العديد من اللاعبين شاركوا مع أنديتهم في أكثر من 20 مباراة، وهو مكسب مهم يجعلهم في رواق جيد لتقديم الإضافة اللازمة للمنتخب المحلي الذي يريد العودة إلى الواجهة من بوابة ودية ليبيريا، في انتظار مواصلة العمل بجدية بغية ضمان جاهزيته لمنافسة كأس العرب المرتقبة شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى منافسة “شان 2023” التي يريده الطاقم الفني لمنتخب المحليين أن تكون فرصة للبرهنة على الصعيد القاري، وبالمرة إعطاء صورة مشرفة لمنتخب المحليين حتى يسير على خطى أكابر “الخضر” الذين توجوا باللقب الإفريقي صائفة 2019، ويراهنون على الدفاع عنه خلال النسخة المقبلة من “الكان”.

وحسب المعطيات الأولية فإن تصريحات المدرب مجيد بوقرة تبعث مبدئيا على الاطمئنان، في ظل تأكيده على وجود مشروع عمل متكامل بين الطاقمين الفنيين لمنتخبي الأكابر والمحليين، إضافة إلى حرصه على توجيه الدعوة للأسماء القادرة على منح الإضافة اللازمة للتشكيلة، وإشارته إلى الاهتمام الذي يحظى به منتخب المحليين من طرف الفاف والجهات الوصية بنفس الاهتمام والإمكانات المخصصة للمنتخب الأول، ما يجعل ودية ليبريا اختبارا مهما للوقوف مبدئيا على مردود زملاء آدم زرقان، في محطة يريدها الطاقم الفني أن تكون فرصة للإقناع في انتظار مواصلة العمل الجدي لضمان الإقلاع النوعي على الصعيدين.