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محلّل سياسي يعتذر بسبب عبارة “تونس ولاية جزائرية”

الشروق أونلاين
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محلّل سياسي يعتذر بسبب عبارة “تونس ولاية جزائرية”
أرشيف
تونس

عبّر المحلّل السياسي الجزائري الهواري تيغرسي عن اعتذاره إلى المواطنين التونسيين، بعد أن وصف تونس في حديث لقناة تلفزيونية بأنها “ولاية جزائرية”.

وقد صرّح تيغرسي في خلال استضافته على قناة عربية للحديث عن قرار إعادة فتح الحدود البريّة بين البلدين، بالقول إنّ “السلطات الجزائرية تعتبر تونس بمثابة الشقيقة الصغرى”، قبل أن يضيف:”لنقلها بصراحة، تونس هي ولاية جزائرية مهمّة جدا”.

الهواري تيغرسي

وقال تيغرسي في منشور على فيسبوك معقّبا على تصريحه:”بعيدا عن الاصطياد في المياه العكرة، أعتذر من إخوتي في تونس اعتذارا شديدا، إن فهموا شيئا غير الذي أقصد”.

وأضاف:”كان سياق الحديث مع الصحفية المغربية يدور حول التكامل الاقتصادي بين الطرفين و آفاق التعاون بين البلدين بعد فتح الحدود، و قد كنت في بداية تدخّلي أصف تونس بالشريك التاريخي. و هذا كان يكفي كي يفهم الجميع مدى احترامي لسيادة و استقلال هذا البلد العزيز”.

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