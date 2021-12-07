-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تقديم عطلة الشتاء إلى يوم 9 ديسمبر
رياضة

محلّيو الجزائر يُواجهون المغرب

علي بهلولي
  • 1322
  • 0
محلّيو الجزائر يُواجهون المغرب

يتبارى المنتخب الوطني المحلّي مع الفريق المغربي، بِرسم الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

جاء ذلك سهرة الثلاثاء، بعد إسدال ستار دور المجموعات. حيث تموقع محلّيو “الخضر” ثانيا في الفوج الرابع، وتصدّرت المغرب لائحة ترتيب المجموعة الثالثة.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، وبِملعب “الثمامة” تحديدا. السبت المقبل على الساعة العاشرة مساءً محلّيا والثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وتشكّل جدول مقابلات ربع نهائي منافسة كأس العرب على النّحو التالي، وبِالتوقيت الجزائري:

في الـ 10 من ديسمبر الحالي:

1- تونس – عمان (سا: 16.00)

2- قطر – الإمارات (سا: 20.00)

في الـ 11 من ديسمبر الحالي:

3- مصر – الأردن (سا: 16.00)

4- الجزائر – المغرب (سا: 20.00)

الدور نصف النهائي:

في الـ 15 من ديسمبر الحالي، على الساعة الرابعة عصرا:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (3)

في الـ 15 من ديسمبر الحالي، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (4)

تُجرى المباراة النهائية في الـ 18 من ديسمبر الحالي، على الساعة الرابعة عصرا.

مقالات ذات صلة
تصريحات صلاح حول شرب الخمر تحرك دار الإفتاء المصرية

تصريحات صلاح حول شرب الخمر تحرك دار الإفتاء المصرية

محرز وبن رحمة مستعدان للتضحية ويرفضان الغياب عن كأس إفريقيا

محرز وبن رحمة مستعدان للتضحية ويرفضان الغياب عن كأس إفريقيا

تطبيع وانبطاح.. مباراة للصّهاينة في المغرب تلوح في الأفق

تطبيع وانبطاح.. مباراة للصّهاينة في المغرب تلوح في الأفق

قلب لاعب تشلسي توقف بسبب رياض محرز

قلب لاعب تشلسي توقف بسبب رياض محرز

هذا ما توقعه بلحاج بخصوص مواجهة “الخضر” ومصر

هذا ما توقعه بلحاج بخصوص مواجهة “الخضر” ومصر

جدل متصاعد بسبب تعليق حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا

جدل متصاعد بسبب تعليق حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد