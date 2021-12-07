محلّيو الجزائر يُواجهون المغرب

يتبارى المنتخب الوطني المحلّي مع الفريق المغربي، بِرسم الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

جاء ذلك سهرة الثلاثاء، بعد إسدال ستار دور المجموعات. حيث تموقع محلّيو “الخضر” ثانيا في الفوج الرابع، وتصدّرت المغرب لائحة ترتيب المجموعة الثالثة.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، وبِملعب “الثمامة” تحديدا. السبت المقبل على الساعة العاشرة مساءً محلّيا والثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وتشكّل جدول مقابلات ربع نهائي منافسة كأس العرب على النّحو التالي، وبِالتوقيت الجزائري:

في الـ 10 من ديسمبر الحالي:

1- تونس – عمان (سا: 16.00)

2- قطر – الإمارات (سا: 20.00)

في الـ 11 من ديسمبر الحالي:

3- مصر – الأردن (سا: 16.00)

4- الجزائر – المغرب (سا: 20.00)

الدور نصف النهائي:

في الـ 15 من ديسمبر الحالي، على الساعة الرابعة عصرا:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (3)

في الـ 15 من ديسمبر الحالي، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (4)

تُجرى المباراة النهائية في الـ 18 من ديسمبر الحالي، على الساعة الرابعة عصرا.