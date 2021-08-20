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رياضة

محلّيو “الخضر” يلعبون ودّيتَين في قطر

علي بهلولي
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محلّيو “الخضر” يلعبون ودّيتَين في قطر

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة المواجهتَين الودّيتَين المقبلتَين، للمنتخب الوطني الجزائري المحلي.

ويتعلّق الأمر بِمواجهتَي أكابر سوريا في الـ 26 من أوت الحالي، ونظرائهم من البورندي بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

ويشدّ محلّيو “الخضر” بِقيادة الناخب الوطني مجيد بوقرة الرّحال جوّا إلى الدوحة، الإثنين المقبل. كما جاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم نشره، الجمعة.

ويستعدّ المنتخب الوطني المحلي لِمنافسة كأس العرب، المُبرمجة بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. حيث يلعب في فوج يضمّ مصر والسودان ولبنان.

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