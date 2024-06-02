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محل ديسكو مغرب ينجو من حريق بوهران

سيد أحمد فلاحي
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محل ديسكو مغرب ينجو من حريق بوهران
ح.م

نجا، عشية السبت، أشهر متجر لبيع الأسطوانات الغنائية بالجهة الغربية، والمعروف بتسمية “ديسكو مغرب”، من حريق كاد يأتي على الأخضر واليابس، لولا التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران التي بدأت تشتعل أسفل البوابة الحديدية، وهو الحدث الذي جلب إليه عشرات الفضوليين الذين ظنوا أن الدكان قد التهمته النيران.
وحسب ما أكده المنتج صاحب المحل “بوعلام بن حوة” المعروف فنيا باسم “بوعلام ديسكو مغرب”، فإن الحادث وقع مساء، عندما تعالت أعمدة الدخان، من أسفل المحل، ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية، والتي تمكنت في ظرف وجيز من التحكم في الحريق، الذي تسبب فيه احتراق معطف أحد المتشردين الذين ينامون على عتبة المحل، حيث يكون أحدهم قد ترك سيجارته مشتعلة لتلتهم المعطف، في المحل المتواجد بشارع يعتبر من أبرز الشوارع في مدينة وهران، وحظي بزيارة ضابط الإيقاع العالمي “دي جي سنايك” الذي صور إحدى أغانيه الشهيرة بداخل المحل، فضلا عن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون.

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