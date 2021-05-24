محمد أبو تريكة يشيد بدعم رياض محرز لفلسطين

دعا محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، نجوم كرة القدم العرب لإظهار الدعم والتضامن للقضية الفلسطينية. وقال محمد أبوتريكة في استديو بين إن سبورتس: “فلسطين هي بوصلة الأمة الكاشفة، والعدوان على غزة أظهر لنا معادن النجوم”. وأشاد محمد أبوتريكة بموقف النجم الجزائري رياض محرز الذي احتفل بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي مع علم فلسطين وعلم الجزائر.

ودعا أبوتريكة اللاعبين العرب إلى دعم جهود إعادة الإعمار في غزة، قائلًا: “يا ريت كل اللعيبة تدعم الإعمار بالمال وبالحملات، فلسطين هي بوصلة الأمة الكاشفة”. وعن احتفال رياض محرز بالتتويج، قال: “لحظة التتويج لا تنسى، وتظل خالدة. أنت لست لاعب كرة فقط، ولكن يجب أن تكون قدوة وصاحب رسالة”.

أضاف: “إحنا مش استديو فقط، يبقى في حرب على إخواتي وما أساندهمش حتى بالكلمة؟ أبرأ نفسي قدام ربنا ولو بالكلمة، كلنا هنتحاسب وهنمشي على الصراط”. ووجه حديثه للاعبين العرب، قائلًا: “ماذا قدمت للأمة؟ ربنا أعطاك اسم وشهرة وفلوس، عملت ايه؟ دع كلام الناس، وارضي ضميرك، ربنا هو المطلع على القلوب”. وربط معلقون عبر مواقع التواصل بين تصريحات أبوتريكة وموقف محمد صلاح نجم ليفربول من القضية، وقال أحدهم: “التعليق لمحرز والرسالة لصلاح”.