محمد أكرم فلاح.. عبقري زمانه أم مدّعي شهادات؟

يصول ويجول بين الجمعيات والجامعات والفضائيات

برز في الآونة الأخيرة اسم الشاب الجزائري، محمد أكرم فلاح، عبر سلسلة من النشاطات العلمية والثقافية التي استضافتها جمعيات ومعاهد جامعية، ناهيك عن ظهوره الإعلامي من خلال منابر عمومية، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير أصداء موثوقة بحوزة “الشروق” أن جهات رسميّة تحضّر لتكريم المعني، وهي الآن في مرحلة التحريّات مع المصالح المختصة في مختلف القطاعات.

وحسب السيرة الذاتية التي قدمها فلاح لنفسه، فهو دكتور في الفيزياء النظرية وباحث في معهد Perimeter Institute for Theoretical Physics بـ Ontario الكندي، تخصص نظرية الأوتار الفائقة (نظرية كل شيء)، بينما يعدّ المعهد المذكور ثاني أعظم معهد فيزياء نظرية عالميّا.

كما يعتبر فلاح العربي والجزائري الوحيد المحاضر في جامعة Waterloo العريقة، وفق ما ذكره مركز الشهاب بسطيف، تعريفا له بمناسبة إلقائه مؤخرا محاضرة حول “لغز طبيعة الزمن”. فضلا عن ذلك، فإنّ بمسيرته الأكاديمية 15 مقالا منشورًا في كبريات المجلات العلمية، ناهيك عن مشاركته في ملتقيات دوليّة عديدة عبر عواصم عالميّة كبرى.

من جهة أخرى، تُنسب للمعني رئاسة العديد من المراكز والنشاطات والتدريس بمؤسسات مرموقة في أوروبا وكندا وجنوب أفريقيا.

إلى هنا يبدو الأمر عاديًا، بل هو مدعاة للفخر أن يكون شاب جزائري بهذه السمعة العلميّة السامية، لكن الرواية الأخرى في شهرة محمد أكرم فلاح صادمة إذا صحّت.

وبهذا الصدد، يؤكد بروفيسورات جزائريون في نفس التخصص، تواصلوا مع “الشروق”، أنّ المعني لا أثر لاسمه إطلاقا في أي مجلّة أو مؤسسة عالمية، جازمين أنه لم ينشر في حياته مقالا علميّا واحدا، وفق مؤشرات محرك البحث على “غوغل سكولر”، وأن رصيده الفعلي لا يتجاوز مجموعة فيديوهات على اليوتيوب.

أخطر من ذلك، فإن هؤلاء الأساتذة راسلوا إدارة الجامعة الكندية بخصوص فلاح، والتي ردّت أنه لم يكن يوما مدرسًا في قسمها للرياضيات التطبيقية، بل مكث هناك لفترة قصيرة بصفته طالبًا دون الحصول على أيّ شهادة من جامعة واترلو.

وأضاف المصدر أنّ إدارة الجامعة، وفق رسالة تحوز “الشروق” نسخة منها، قد تلقّت منذ سنة بلاغات بخصوص عمليات احتيال أكاديمي من طرف فلاح، وهي بصدد التحقيق حولها.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادرها، فإنّ أطرافا متعدّدة راسلت السلطات الرسمية وكذلك وزارة التعليم العالي لتنبيهها، إذ نقلت إليها كامل التفاصيل حول ملفّ فلاح، والذي حاولنا من جهتنا استيضاح الموقف منه مباشرة حول كل ما يقال عن سيرته العلمية، لكن لم نفلح في الوصول إليه.