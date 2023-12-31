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“محمد” الاسم الأكثر انتشارا في فلسطين المحتلة

الشروق أونلاين
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“محمد” الاسم الأكثر انتشارا في فلسطين المحتلة
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الاسم الأكثر شيوعا في فلسطين المحتلة "عربي"

تصدر اسم “محمد” العربي المشتق من اسم نبي المسلمين عليه الصلاة والسلام، الأسماء الأكثر انتشارا بين المواليد في فلسطين المحتلة خلال عام 2022 الماضي.

فحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، كان “محمد” هو الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور عام 2022. حيث أطلق على 2418 مولود.

وكان “آرئيل” ثاني أكثر الأسماء شيوعا بعد “محمد”، حيث أطلق على 2088 طفلا في الأراضي المحتلة خلال العام ذاته.

ويأتي اسم “يوسف” في المركز الثالث، حيث تم إطلاقه على 2007 مولودا، من بينهم 1250 يهوديا، و680 مسلما، و24 درزيا، و15 مسيحي.

ويعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة 9.795 مليون نسمة، يمثل الفلسطينيون منهم (عرب الداخل المحتل) ما نسبته 21 بالمئة.

ولا يشغل الفلسطينيون من أرضهم سوى ما نسبته 15 بالمئة، مقابل 85 بالمئة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (نحو 27 ألف كم مربع) تحت الاحتلال الصهيوني.

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