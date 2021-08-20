محمد السادس يرتمي أكثر وأكثر في أحضان الصهاينة

قال لرئيس دولة الاحتلال "سعيد جدا بتطور العلاقات بيننا"

الكيان الصهيوني يعتمد على المغرب للانتشار في إفريقيا

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة، برسالة إلى رئيس الكيان الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني، إن العاهل المغربي بعث برسالة إلى الرئيس، يتسحاق هرتزوغ، عبر “من خلالها عن أمله بأن تشجّع العلاقات المغربية الإسرائيلية مسار السلام في المنطقة”

وبدورها، ذكرت الرئاسة الصهيونية أن الملك محمد السادس قد عبَّر عن سعادته بالخطوات التي اتخذها الرئيس الصهيوني، يتسحاق هرتزوغ، و”التي هدفت إلى تجديد العلاقات بين البلدين، وهي العلاقات التي ستساهم في خيار السلام في المنطقة”، على حد زعمه

ويشار إلى أن وزير الخارجية الصهيوني، يائير لبيد، قد افتتح، في الثالث عشر من الشهر الجاري، في العاصمة المغربية، الرباط، مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة ودولة الاحتلال، الموقع في 22 ديسمبر الماضي.

واظهر المسؤول الصهيوني من الرباط، “انزعاجا” من الدبلوماسية الجزائرية، وخص بالذكر العلاقات الجزائرية الإيرانية، غداة الزيارة التي أداها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لطهران، في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إضافة إلى المسعى الذي بدأته الجزائر مع عدد من الدول الإفريقية، لـ”طرد” دولة الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي كمراقب، وهو الإجراء الذي هندسه رئيس الاتحاد موسى فكي بتواطؤ بعض الدول كالمغرب، وتم الأمر خارج الأطر التنظيمية للاتحاد.

ونهاية الأسبوع، قررت الجزائر تعديل علاقتها مع الجارة الغربية، نتيجة للسلوك المعادي لها، ومن ذلك الدعم المالي والمادي لتنظيم “الماك” الإرهابي، المتهم الأول بتدبير الحرائق التي شهدتها البلاد طيلة أسبوع، ومقتل الشاب جمال بن سماعيل بتلك الطريقة البشعة.

في سياق آخر، اعتبر الخبير المغربي عزيز شهير أن الدعوة إلى الحوار التي أطلقها ملك المغرب محمد السادس مؤخرا ما هي سوى “ستار ضبابي” يخفي طموحات المملكة التي تريد فرض قيادتها على المستوى الإقليمي.

وفي تحليل نشر على موقع “ميدل ايست آي” أكد عزيز شهير أن “أقوال محمد السادس في خطاب العرش الأخير الذي يدعو فيه الرئيس الجزائري إلى العمل من أجل الحوار بين البلدين لا يمكن إلا أن يكون ستارا ضبابيا يرمي إلى إخفاء الطموحات الحقيقية للسلطة المغربية في الاستحواذ على القيادة الإقليمية عبر الاعتماد على تحالف مع إسرائيل في الاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص”.

واعتبر أن الإدارة الأمريكية لا تؤيد “المناورات” التي يقوم بها المغرب والكيان الصهيوني في إفريقيا،، مضيفا أن “هذه المناورات تحت أعين البيت الأبيض”.

وأشار الكاتب أنه من أجل تفادي تفاقم التوترات مجددا في المنطقة أجرت الإدارة الأمريكية زيارات خاطفة إلى المغرب والجزائر، لكن تصريحات ممثل كتابة الدولة الأمريكية لم تعجب النظام المغربي”.

وأضاف عزيز شهير أن الكيان الصهيوني يهدف إلى “الاعتماد على المغرب من أجل ضمان انتشار جيوستراتيجي في إفريقيا، مضيفا أنه من الممكن جدا أنه جزئيا بدعم من المملكة وجدت إسرائيل نفسها مراقبا (خسرت في 2002) لدى الاتحاد الإفريقي الذي يؤيد تاريخيا القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر يعتقد الخبير أن الأهداف المتوخاة من التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني صعبة البلوغ.

وفي الجانب الاقتصادي، تشير الدعاية (المغربي) إلى تدفق غير مسبوق للاستثمارات الإسرائيلية في المغرب حيث يجب إيضاح هذا الإقبال: إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل لن يكون له أثر معتبر على الاقتصاد المغربي الذي يعيش أزمة.

ومن ناحية أخرى، أضاف الكاتب أن التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني “يمكن أن يغذي التطرف، لاسيما في صفوف القوات الحية الداعمة لفلسطين في المغرب وخاصة لدى الحركات الاسلاموية المعتدلة”.