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رياضة

محمد السّادس يخشى قدوم الإعلام الجزائري إلى مراكش

علي بهلولي
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محمد السّادس يخشى قدوم الإعلام الجزائري إلى مراكش

اصطدم رجال الصّحافة الجزائرية بِالسلطات المغربية، التي رفضت السّماح لهم بِتغطية مباراة “محاربي الصّحراء” والمضيف البوركينابي.

وتحتضن مدينة مراكش المغربية أطوار هذه المباراة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقدّمت سلطات المغرب تبريرا سخيفا، فحواه استمرار مخاطر جائحة “كورونا”. رغم أنها هرولت لِاحتضان هذه المباراة، بعد رفض “الفيفا” منح ملاعب بوركينا فاسو رخصة احتضان المقابلات الدولية، لِعدم استجابتها للمقاييس المعمول بها.

ويخشى نظام محمد السّادس أن ينقل الإعلام الجزائري حقائق صادمة، لم يتعوّد عليها الشعب المغربي.

ويلجأ محمد السّادس إلى الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل، لِنشر مزاعم فحواها أن فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المحلي، لا يدّخر جهدا لِتوفير الرّاحة لِأشبال جمال بلماضي، لكن الواقع يقول عكس ما يُضمره “المخزن المرّوكي”.

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التعليقات
6
  • مغربي

    المنتخب الجزائري الشقيق سيجد كل الحفاوة والترحيب وكل سبل الراحة و التشجيع.

    3
  • رشيد

    القرار بيد الفيفا. اما تصرفات المغرب فهي متوقعة. وتوقعو اكثر من ذلك فبعدما احتضنت الاحتلال الصهيوني لا خير بعد ذلك. ان شاء الله يصلح احوال المسلمين.

    -2
  • سراب

    أعتقد أن صاحب هذه الفكرة يريد المشاكل

    13
  • رياضي

    اعتقد ان المغرب يخطط لكي لانتاهل لكاس العالم بحسب القرائن والمؤشرات ..ولست ادري ان كان مسؤولينا على دراية بذلك ليتحركوا قبل فوات الاوان حيث لاينفع التحرك

    -14
  • حمد

    رب عذر اقبح من ذنب إذ كيف يمنع الصحافيون بسبب كورونا ويُسمح للاعبين من الفرق الافريقية والوفود المرافقة لها .يجب اللجوء للاتحاد الدولي فلعل المخزن لايريد نقل وقائع ماقبل ومابعد المباراة

    -23
  • حمبدوش

    في مثل هذه الظروف نفتقد الحاج روراوة

    -16

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