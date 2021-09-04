محمد السّادس يخشى قدوم الإعلام الجزائري إلى مراكش

اصطدم رجال الصّحافة الجزائرية بِالسلطات المغربية، التي رفضت السّماح لهم بِتغطية مباراة “محاربي الصّحراء” والمضيف البوركينابي.

وتحتضن مدينة مراكش المغربية أطوار هذه المباراة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقدّمت سلطات المغرب تبريرا سخيفا، فحواه استمرار مخاطر جائحة “كورونا”. رغم أنها هرولت لِاحتضان هذه المباراة، بعد رفض “الفيفا” منح ملاعب بوركينا فاسو رخصة احتضان المقابلات الدولية، لِعدم استجابتها للمقاييس المعمول بها.

ويخشى نظام محمد السّادس أن ينقل الإعلام الجزائري حقائق صادمة، لم يتعوّد عليها الشعب المغربي.

ويلجأ محمد السّادس إلى الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل، لِنشر مزاعم فحواها أن فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المحلي، لا يدّخر جهدا لِتوفير الرّاحة لِأشبال جمال بلماضي، لكن الواقع يقول عكس ما يُضمره “المخزن المرّوكي”.