محمد الصغير سعداوي يتعهد بتذليل الصعاب التي تعترض قطاع التربية

تعهد وزير التربية الجديد، محمد الصغير سعداوي، الثلاثاء خلال استلام مهامه على رأس الوزارة بتذليل الصعاب التي تعترض هذا القطاع الهام والحساس.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم واستلام المهام, من الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، أعرب سعداوي عن شكره الخالص لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه “للسهر على تسيير هذا القطاع الهام والحساس”.

وأكد الوزير في هذا الإطار, أنه سيعمل “رفقة الأسرة التربوية و كل مكوناتها على تذليل الصعاب التي تعترض القطاع”, معربا عن أمله في “أن تسير الأمور في ظروف فضلى لتحقيق أفضل النتائج لأبنائنا”.

ونوه بالمجهودات التي بذلها السيد بلعابد لفائدة القطاع والأسرة التربوية.

وتسلم محمد الصغير سعداوي, الثلاثاء، مهامه على رأس وزارة التربية الوطنية, خلفا للسيد عبد الحكيم بلعابد, وذلك عقب التعديل الحكومي الذي أجراه أمس الاثنين, رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.