محمد الوضاحي: “يجب تدارك الأخطاء الكارثية التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين”

أكد الصحفي محمد الوضاحي أن “الخضر” حققوا فوزا ثمينا أنعش حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني، وقال في تدوينة له على حسابه الخاص: “لقد حققنا فوزاً صعباً ومعقداً للغاية أمام منافس ذكي عرف كيف يلعب على نقاط قوته، لكن الأهمية القصوى لهذا الانتصار تكمن في استعادة الروح القتالية والعزيمة التي غابت عنا مؤخراً. لقد دفعنا ثمن هفوة وسذاجة تكتيكية من اللاعب رامز زروقي، مما منح الخصم هدفاً مباغتاً ضاعف من الضغوط النفسية على اللاعبين الذين عانوا الأمرين في الشوط الأول بسبب البطء الشديد في بناء الهجمات وسوء الخيارات الفردية، ومما زاد الطين بلة هو إهدار القائد رياض محرز لفرصتين ذهبيتين كانتا كفيلتين بحسم اللقاء مبكراً”.

وأضاف قائلا: “إن المحير حقاً في خيارات بداية اللقاء كان تجديد الثقة في بعض الأسماء التي لم تقنع حتى الآن، والإصرار على بدء المباراة بها قبل تدارك الأمر في الشوط الثاني عبر تغييرات تكتيكية وفردية موفقة صححت المسار. هذا الفوز الثمين أعاد لنا الأمل كاملاً في المرور إلى الدور المقبل، لكن الحذر مطلوب بشدة؛ فالمباراة القادمة أمام النمسا ستكون مغايرة تماماً، حيث سيسعى هو الآخر لضمان تأهله”.

وانهي حديثه قائلا: “نعم، قد نجد مساحات أكبر لشن الهجمات، ولكن بالمقابل سيكون الضغط مضاعفاً على خط دفاعنا، وسنشهد معركة شرسة لامتلاك وسط الميدان. حسابياً، التعادل سيكون كافياً بنسبة كبيرة لضمان العبور، ولكن لتحقيق ذلك، يجب تدارك الأخطاء الكارثية التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين. يتعين على الطاقم الفني استغلال فترة الإعداد الحالية للتصحيح، وضمان قراءة تكتيكية جيدة للمنافس منذ صافرة البداية لتفادي أي مفاجآت غير سارة. هنيئاً لنا الفوز، وكل التوفيق للمنتخب الوطني في موعده الحاسم المقبل.”