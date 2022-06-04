محمد بغالي نائب ثان لرئيس الاتحاد الأفريقي للبث الإذاعي

ترشح الجزائر فرض الانسحاب على ممثل المغرب

نالت الجزائر منصب النائب الثاني لرئاسة الاتحاد الأفريقي للبث الإذاعي، ممثلة في شخص المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت أول أمس الجمعة، في الدورة الـ13 للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت بالعاصمة السنيغالية داكار حسبما علم لدى مؤسسة الإذاعة الجزائرية.

وحققت الجزائر هذا الفوز، بفضل مشاركتها الفعالة والقوية في مختلف اللجان، وخاصة لجتي التكنولوجيا والتكوين والمالية واللجنة القانونية، بالإضافة إلى “التأثير الإيجابي الكبير” للدعم الذي تلقاه الاتحاد من الدولة الجزائرية، والذي قوبل بإشادة وتنويه من قبل أمانة وأعضاء الاتحاد، خاصة ما يتعلق منه بمنحها مقر مركز تبادل الأخبار والبرامج، بالعاصمة الجزائر.

وقد فرض ترشح الجزائر لعضوية رئاسة الاتحاد، وسط مساندة وتزكية واسعة من أعضاء المجلس التنفيذي، انسحاب المرشح المغربي الذي كان يشغل موقع النائب الثالث للرئيس، بعد فترة سابقة كان سجل فيها تراجع للحضور والتأثير الجزائري، حيث سعى الطرف المغربي بكل الوسائل، ومحاولة توظيف تحالفات مشبوهة من أجل إبعاد الجزائر عن أخذ أي موقع مؤثر في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وإلى جانب هذا الإنجاز الذي يعيد للجزائر مكانها ودورها الطبيعي والمؤثر في الاتحاد، ويفتح أمامها المجال واسعا لتعزيز تواجدها في مختلف الهيئات واللجان، بما يسمح لها بالاستمرار في التأثير إيجابيا في تعزيز قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك، والتنمية والتحرر في القارة وفق مواثيق وقيم الاتحاد الإفريقي، فإنها استطاعت أيضا تأكيد احتضانها لمقر مركز تبادل الأخبار للاتحاد، وتعزيز حقها الطبيعي في إدارته.

وكان واضحا منذ بداية أشغال هذه الدورة المنعقدة في داكار، أن الجزائر تحظى بتقدير كبير من أعضاء الاتحاد، مستندة في ذلك على رصيدها التاريخي وما تتمتع به من مصداقية على المستويين القاري والعالمي، وكذا على الصدى الإيجابي الذي قوبل به دعمها غير المشروط للاتحاد، وخاصة تقديمها لمقر مركز التبادل بالعاصمة الجزائر كهبة، وإبداء استعدادها لدعم وتفعيل كل صيغ ومجالات التعاون والعمل المشترك بين الهيئات الإذاعية والتليفزيونية الإفريقية بما يخدم مصالح شعوب القارة وقضاياها العادلة، وهو ما جعل أعضاء الاتحاد يتوجهون بخطاب تنويه وشكر إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.