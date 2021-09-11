محمد بن رحمة مسيرا إداريا جديدا لمجمع تهيئة الري للإخوة شلغوم

عين الرئيس المدير العام السابق لشركة المياه التطهير لوهران “سيور”، محمد بن رحمة، متصرفا إداريا (مسير) لمجمع تهيئة الري (AmenHyd) وفروعه، الذي تعود ملكيته للإخوة شلغوم المسجونين في إطار قضايا فساد.

وأفادت مصادر بقطاع الموارد المائية لـ “الشروق” أن هذا التعيين جاء تماشيا وقرار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائري المتخصص في الجنايات الاقتصادية والمالية لدى مجلس قضاء الجزائر.

ووفق المصادر ذاتها فإن التعيين يأتي خلفا للوزير الحالي للموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، الذي شغل منصب المتصرف الإداري لمجمع تهيئة الري للأخوة شلغوم ما بين جانفي وجوان 2021.

وسيتولى المسير الإداري الجديد لمجمع تهيئة الري محمد بن رحمة بتسيير الشركة تماشيا.

كما أن المسير الجديد سيتولى مسؤولية إدارة مجمع تهيئة الري (AmenHyd) وفقا لأحكام القانون التجاري وقرارات القضاء، كما سيضمن هذا التعيين الجديد استمرار أنشطة مجمع الأخوة شلغوم وكذلك الحفاظ على مناصب العمل.