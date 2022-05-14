محمد بن زايد رئيسا جديدا للإمارات

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، عن انتخاب حاكم أبو ظبي محمد بن زايد رئيسا جديدا للبلاد، بعد وفاة سابقه خليفة بن زايد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية يوم السبت إن “المجلس الأعلى للاتحاد انتخب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وهنّأ حاكم دبي راشد بن مكتوم الرئيس الجديد للبلاد، ووصفه بأنه “ظلّ” لموحّد الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال بن مكتوم في تغريدة:”محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا. ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا”. وأضاف:”نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا”.