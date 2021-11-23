محمد بن زايد يزور تركيا الأربعاء بدعوة من أردوغان

يقوم محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، بزيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا إقليمية ودولية إضافة للعلاقات الثنائية.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن “محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة “العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة”، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى “مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين”.

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات توترات سياسية منذ سنوات، تراجعت حدتها مؤخراً بشكل ملموس، حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي اتصالاً هاتفياً يوم 30 أوت الماضي بحثا فيه “العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين”. كما استقبل الرئيس التركي بعد أسبوعين من المكالمة وفداً إماراتياً برئاسة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان. فيما صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سبتمبر بأن “أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة”.