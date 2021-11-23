محمد بن زايد يزور تركيا الأربعاء بدعوة من أردوغان
يقوم محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، بزيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا إقليمية ودولية إضافة للعلاقات الثنائية.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن “محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة “العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة”، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى “مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين”.
محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا غداً.. تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.. يبحثان خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين pic.twitter.com/12LGvxMp4M
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 23, 2021
وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات توترات سياسية منذ سنوات، تراجعت حدتها مؤخراً بشكل ملموس، حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي اتصالاً هاتفياً يوم 30 أوت الماضي بحثا فيه “العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين”.
كما استقبل الرئيس التركي بعد أسبوعين من المكالمة وفداً إماراتياً برئاسة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان.
#الرئيس_التركي يستقبل وفداً إماراتياً برئاسة #طحنون_بن_زايد #وام https://t.co/bnvSaPqV34 pic.twitter.com/XRPbNkHlg2
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 18, 2021
فيما صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سبتمبر بأن “أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة”.
وستكون هذه الزيارة الأولى لولي عهد أبوظبي إلى تركيا منذ شهر فيفري من العام 2012.
وبحسب بيان الرئاسة التركية، ستشهد الاجتماعات التي ستعقد في أنقرة بين بن زايد وأردوغان استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات بكافة أبعادها.
وستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون، إضافة إلى العلاقات الثنائية، ومن المنتظر أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الجارية خلال المحادثات.