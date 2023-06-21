محمد بودية.. “الشبح” الجزائري الذي أربك الموساد (فيديو)

نظمت جمعية “مشعل الشهيد” يوم الأربعاء، بالتنسيق مع سفارة فلسطين بالجزائر، وقفة لإحياء الذكرى الـ50 لاستشهاد مجاهد الثورة الجزائرية وشهيد القضية الفلسطينية محمد بودية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المستشار الأول في سفارة فلسطين بشير أبو حطب، أن المناضل الجزائري محمد بودية “قدم حياته من أجل القضية الفلسطينية العادلة”.

وتابع أبو حطب يقول:”كان بودية يمتلك شخصية فريدة ومتنوعة، فقد زاوج بين الثقافة والسياسة، وكان رجلا يعرف ما يفعل”. قبل أن يبدي تأسفه “لشحّ المعلومات حول مشاركة الشهيد في دعم قضية الشعب الفلسطيني”.

أما المجاهد محمد الطاهر عبد السلام فقد أثار من جهته، المسار النضالي للشهيد بودية بصفوف الثورة التحريرية، إلى جانب مساهمته في العديد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من خارج فلسطين.

وقال المجاهد إن عمليات بودية “أربكت الصهاينة، فما كان أمامهم إلا تعقبه، بمساعدة الأجهزة الأوروبية، التي تمكنت في الأخير من اكتشاف موقعه، لتغتاله في تفجير استهدف سيارته بباريس يوم 28 جوان 1973”.

وكان الشهيد بودية يحمل العديد من التسميات، بينها “الرجل ذو المائة وجه”، و”الشبح” التي أطلقها عليه جهاز مخابرات الكيان الصهيوني”الموساد”.

أما تسميته بين الخلايا الفدائية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومنظمة “أيلول الأسود”، فكانت “أبو ضياء”، يضيف ذات المتحدث.