محمد حافظ: أتوقّع نهائيا بين الجزائر والمغرب.. و”الخضر” سيتوّجون باللقب

ناقد رياضي مصري يرشّح عمورة وغويري للتألق في "الكان"

راهن الناقد الرياضي المصري، محمد حافظ، على تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2023، التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك على حساب المنتخب المغربي، في النهائي الذي سيجمع بينهما، رغم مشاركة منتخبات قوية في “الكان” على غرار البلد مستضيف البطولة، كوت ديفوار والسنغال، مؤكدا أن قوة المنتخب الوطني بضمه لاعبين مميّزين بإمكانهم رفع التحدي وصنع الفارق في البطولة المقبلة، ومن ثمة العودة من الباب الواسع إلى المسابقة القارية التي توّج بها “الخضر” قبل أربع سنوات في مصر.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري في كوت ديفوار، قد سحبت، الخميس، في العاصمة الإيفوارية “أبيجان”، وأوقعت التشكيلة الوطنية في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا، فيما سيلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، علما أن العرس الكروي القاري سينطلق يوم 13 جانفي، ويدوم إلى غاية 11 من شهر فيفري القادم.

وقال محمد حافظ في تصريحات خص بها قناة “أون تايم سبورت” المصرية، الجمعة: “الجزائر ستكون الأشرس ثم المغرب، عودة الجزائر إلى مستواها كما اقتنع بلماضي بمخططاته الجديدة، فيها إمكانية نهائي بين الجزائر والمغرب”، ليواصل “كل الترشيحات تشير إلى أن المنتخب المغربي مرشح فوق العادة للتتويج بكأس إفريقيا بعد تألقه في نهائيات كأس العالم في قطر 2022، لكن هذا هو الترشيح السهل، وأنا لا أتوقع ذلك.. في رأيي، منتخب الجزائر المرشح رقم واحد ثم المغرب في المركز الثاني”.

أما بخصوص اللاعبين الذين يضمّهم المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، قال محمد حافظ، إن بلماضي أحسن الاختيار بضم عمورة الذي سيكون ورقة رابحة في تشكيلة “الخضر”، قبل أن يؤكد أن غويري لاعب جيد، يبقى فقط عودة بونجاح إلى التشكيلة لتكتمل قوة المنتخب، قائلا في هذا السياق “عمورة الورقة الرابحة ويستطيع اللعب حتى في مكان محرز، غويري لاعب جيّد، خصائص الأجنحة، والجزائر تفتقد لرقم 9 صريح، ينتظرون عودة بونجاح في الوقت المناسب”.

وفي سياق متّصل، قال الناقد المصري إن ترشيحه الجزائر للتتويج بالكأس الإفريقية المقبلة، لا يعد من باب الصدفة وإنما لتوفر عوامل جديد في المنتخب أبرزها تنازل المدرب بلماضي عن بعض معتقداته، مضيفا أن بلماضي يعي حقيقة المنتخب المغربي الذي يعد منافسا قويا يتوجب على الجزائر الإطاحة به في العرس الكروي المقبل، حيث قال محمد حافظ “أتوقع صعود الجزائر وعودتها إلى مستواها الطبيعي وتنازل المدرب جمال بلماضي عن بعض معتقداته كلها عوامل تضع منتخب الجزائر مرشحًا أقوى للتتويج باللقب”، قبل أن يتابع “بلماضي أصبح مقتنعًا تمام الاقتناع بأن هناك منافسًا يجب أن يهزمه وهو المنتخب المغربي، الجزائر يرى المغرب المنافس الأبرز له حتى قبل منتخب مصر”.