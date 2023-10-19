محمد رمضان كما لم تره من قبل.. متى تستخدم جيوشنا أسلحتها؟
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنان المصري محمد رمضان وهو يعبر عن رأيه حول ما يحصل في غزة بغضب وانفعال.
ونشر الفنان فيديو عبر حسابه على إنستغرام، قدم من خلاله التعازي لأسر الشهداء في غزة، وصرخ غاضبا في وجه الحكومات العربية ومن يطالبون بترجمة المقاطع للإنجليزية.
وقال رمضان إنه تلقى عددا هائلا من رسائل المتابعين تطالبه بالتفاعل مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، عقب أحداث “طوفان الأقصى”، حتى تصل أصوات للخارج!!
وتساءل بانفعال: “لمن يصل صوتنا؟..صوتنا يجب أن يصل لبلادنا، فلدينا جيوش وأسلحة ودبابات وطائرات ونتركها حتى تصدأ، ثم نشتري غيرها متى سنستخدم أسلحتنا؟”.
وأضاف: “الجبن وعدم الرجولة حين نقول أنه علينا كتابة رسائل باللغات الأجنبية لطلب الدفاع عن شعب عربي.. عيب أن نقول للغرب أننا نتلقى الضرب.. ماذا تفعل أنت؟.. أين جيشك؟.. قل لحكومتك تخرج السلاح للحرب”.
#محمد_رمضان : تريدون منا أن نتكلم و نكتب بالإنجلش ليه؟ و عشان صوتنا يوصل لمين برا ؟ ده قمة الجبن و عدم الرجوله
صوتك يوصل لحكومتك.. قول لحكومتك طلع الحٕىٍش و طلع الىىىلاح و روح حارب ، محدش برا هيدافع عن عرىي زيه زيك
جابها من الآخر 🤝#فلسطين #غزة_تُباد pic.twitter.com/YToZv77Q84
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) October 19, 2023
وحظي المقطع الذي نشره محمد رمضان بإشادة واسعة عبر الشبكات، حيث قال كثيرون أنه الآن أصبح فعلا “النمبر وان”.
مع اني اكرهه ولا اطيقه بس والله أنه قال اللي في نفسي ونفس كل عربي يعرف أن فلسطين لن تحررها التغريدات و المشاهدات بطل يا #محمد_رمضان ليت كل المشاهير ينطقو زيك.#محمد_صلاح
#IsraelAttac #غزة_تستغيث #غزة_تُباد #GazaHospital #غزة_تحت_الركام pic.twitter.com/BFVPPMPNsp
— رامـــي | RAMI 🇸🇦🇵🇸 بطل الدوري 🏆💛🖤 (@_oo010oo_) October 19, 2023
ولأنه من الفنانين المثيرين للجدل ولطالما ظهر في فيديوهات مستفزة للرأي العام، لم يصدق البعض أن يتكلم بشجاعة عن صمت الشعوب العربية إزاء ما يحدث في غزة من جرائم بشعة.
عمري ما توقعت أبداً اني ممكن انشر لـ #محمد_رمضان حاجة تكون مدعاة للفخر!pic.twitter.com/WzNMgaA3ig
— مـدكـــوم (@MADCo8oM) October 19, 2023