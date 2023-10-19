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بالفيديوهات.. الجزائريون يهبُون عبر 58 ولاية نصرة لغزة
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محمد رمضان كما لم تره من قبل.. متى تستخدم جيوشنا أسلحتها؟

الشروق أونلاين
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محمد رمضان كما لم تره من قبل.. متى تستخدم جيوشنا أسلحتها؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنان المصري محمد رمضان وهو يعبر عن رأيه حول ما يحصل في غزة بغضب وانفعال.

ونشر الفنان فيديو عبر حسابه على إنستغرام، قدم من خلاله التعازي لأسر الشهداء في غزة، وصرخ غاضبا في وجه الحكومات العربية ومن يطالبون بترجمة المقاطع للإنجليزية.

وقال رمضان إنه تلقى عددا هائلا من رسائل المتابعين تطالبه بالتفاعل مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، عقب أحداث “طوفان الأقصى”، حتى تصل أصوات للخارج!!

وتساءل بانفعال: “لمن يصل صوتنا؟..صوتنا يجب أن يصل لبلادنا، فلدينا جيوش وأسلحة ودبابات وطائرات ونتركها حتى تصدأ، ثم نشتري غيرها متى سنستخدم أسلحتنا؟”.

وأضاف: “الجبن وعدم الرجولة حين نقول أنه علينا كتابة رسائل باللغات الأجنبية لطلب الدفاع عن شعب عربي.. عيب أن نقول للغرب أننا نتلقى الضرب.. ماذا تفعل أنت؟.. أين جيشك؟.. قل لحكومتك تخرج السلاح للحرب”.

وحظي المقطع الذي نشره محمد رمضان بإشادة واسعة عبر الشبكات، حيث قال كثيرون أنه الآن أصبح فعلا “النمبر وان”.

ولأنه من الفنانين المثيرين للجدل ولطالما ظهر في فيديوهات مستفزة للرأي العام، لم يصدق البعض أن يتكلم بشجاعة عن صمت الشعوب العربية إزاء ما يحدث في غزة من جرائم بشعة.

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