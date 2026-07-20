محمد رمضاوي يلتحق بنادي بالتيكا كالينينغراد الروسي

أنهى المهاجم الجزائري محمد رمضاوي رسمياً إجراءات انتقاله إلى نادي بالتيكا كالينينغراد الروسي، ليطوي بذلك صفحة المفاوضات التي كانت تربطه بنادي اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويدشن أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وكانت صفقة انتقال ابن نادي أتليتيك بارادو إلى اتحاد العاصمة قد شهدت تطورات متسارعة؛ حيث توصلت إدارة بارادو في وقت سابق إلى اتفاق شبه نهائي مع مسؤولي “سوسطارة”، كما أبدى رمضاوي موافقته الصريحة على ارتداء ألوان الفريق. غير أن الصفقة تعثرت في مراحلها الأخيرة وسقطت في الماء بسبب عدم توقيع إدارة اتحاد العاصمة على العقود النهائية في الوقت المحدد، ما فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة. واستغل نادي بالتيكا الروسي هذا التعثر ليحسم الصفقة لصالحه بسرعة قياسية، حيث نجح في التوصل إلى اتفاق يقضي بضم المهاجم الشاب مقابل 1.5 مليون دولار، مع احتفاظ نادي أتليتيك بارادو بنسبة 30 بالمائة من قيمة أي إعادة بيع أو انتقال مستقبلي للاعب.

وتشكل هذه الخطوة تحولاً بارزاً في مسيرة رمضاوي الكروية، إذ ستمنحه فرصة الاحتراف الخارجي والتواجد في الدوري الروسي بدلاً من البقاء في البطولة الوطنية، ليخوض تحدياً جديداً يُنتظر أن يساهم في صقل مواهبه وتطوير قدراته الهجومية على المستوى الدولي.