محمد شرفي: هذه هي النتائج النهائية للانتخابات المحلية

أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الأربعاء، عن النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021.

وقال محمد شرفي خلال الندوة الصحافية التي نشطها للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الماضي، أن عدد المصوتين خلال انتخابات المجالس الشعبية البلدية تجاوز من 7.5 مليون مصوت، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر 1.1 مليون.

إلى ذلك فان عدد المصوتين في انتخابات المجالس الولائية بلغ أكثر من 6 مليون مصوت، وعدد الأصوات الملغاة تجاوز 1.4 مليون.

النتائج النهائية للمجالس الشعبية البلدية

حزب جبهة التحرير الوطني: 5978 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 124 بلدية بـ 42 ولاية

التجمع الوطني الديمقراطي: 4584 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 58 بلدية بـ 27 ولاية

جبهة المستقبل: 3262 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 34 بلدية بـ 18 ولاية

حركة البناء الوطني: 1848 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة بـ 17 بلدية عبر 10 ولايات

حركة مجتمع السلم: 1820 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 10 بلدية بـ8 ولايات

جبهة القوى الاشتراكية: 898 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 47 بلدية بـ 7 ولايات

حزب الشعب: 576 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 3 بلديات بولايتين

حزب الفجر الجديد: 258 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 2 بلدية بولايتين

حزب الحرية والعدالة: 242 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 2 بلدية بولايتين

جبهة الجزائر الجديدة: 166 مقعد، تحصل على الأغلبية المطلقة عبر 2 بلدية بولاية واحدة

الانتخابات المحلية: هذا تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية

من المنتظر أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الأربعاء، عن النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021، من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.