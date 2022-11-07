محمد صالح ماضي.. طيار مليونير جزائري في زمن الاستعمار

كان وراء تأسيس شركة إير فرانس وبناء مسجد باريس

في زمن طمست فيه فرنسا كل موهبة وعبقرية جزائرية، برز اسم شاب من سوق اهراس، صار أشهر من نار على علم، في مجال أبعد من مناط الثريا.. شاب، بلغ عنان السماء، وحقق حلمه في الطيران، وصار أول طيار مقاتل في الجزائر وإفريقيا، وأسس شركة طيران تتباهى فرنسا بأنها أكبر شركة في الأيرونوتيك في العالم. الشروق العربي، تنبش أرشيف التاريخ على علو شاهق، لتروي قصة الطيار الجزائري، محمد ماضي صالح.

ولد صلاح محمد ماضي في 20 أوت عام 1891، في سوق أهراس، وفيها زاول دراسته التي كللت بتفوق ونجاح كبيرين، وأهلته لأن يكون أول طيار مقاتل جزائري وإفريقي.

كان صالح ماضي، صديق جان ميرموز ومدرب الكاتب الطيار أنطوان دو سان إكزوبيري الشهير برواية الأمير الصغير، التي بيع منها أكثر من 130 مليون نسخة. وكان ماضي رجل أعمال عنيدا، وحنكته ودهاؤه في مجال البيزنس فاقت مليارديرات هذا الزمن.

ابن مدينة سوق أهراس، كان أول طيار جزائري سافر من مدينة ريمس الفرنسية إلى نواكشوط في جويلية 1919، على متن طائرة كوردان سي 21، نال ميدالية لأحسن طيار خلال الحرب العالمية الأولى.

في عام 1922، أنشأ صالح ماضي مع بيار جورج لاتيكوير شركة لنقل البريد عبر الأطلسي، معروفة باسم ترانساتلنتيك أو أيروبوستال، حيث اشتغل طيارون فرنسيون مشهورون، مثل هنري جييومي وجون ميرموز وسانت إكسوبيري.

عرفت الشركة أزمة مالية حادة، فأجبر ماضي وشريكه على تصفيتها في عام 1931، واستحوذت فرنسا على أصولها في عام 1933، وغيرت اسمها إلى سيلا، أو الشركة المركزية لاستغلال الخطوط الجوية، التي ستعرف في وقت لاحق باسم إير فرانس.

كان هذا الطيار الحالم متعدد اللغات، وكان من أشد المعجبين بأدب بودلير، وكان يتردد على أعظم صالونات الأدب الفرنسي. وكان صديقا مقربا للكاتب جورج برنانوس، وبدعوة من صالح ماضي، قام برنانوس بزيارة سوق أهراس عام 1922.

كان رغم ثرائه وقوة علاقاته شديد الورع، قدم الكثير من المال إلى بلدية سوق أهراس لشراء امتياز المقبرة الإسلامية للمدينة، وحين شعر بدنو أجله، تبرع في عام 1924 بكل ثروته لبناء المسجد الكبير في باريس.

وقال عنه قدور بن غبريط، وهو أول عميد مسجد باريس في ذلك الوقت، إنه ترك ما يكفي لبناء عشرة مساجد كبيرة.

توفي صلاح ماضي، الغني الأعزب، في 28 فيفري 1930، في باريس عن عمر يناهز 39 عامًا.

وبحسب وصيته، دفن في مسقط رأسه سوق أهراس.

كتبت إحدى الصحف الفرنسية في نعيه: “الجمعه الماضي، كانت مراسم دفن أحد قدماء سوق اهراس، السيد ماضي صالح، وهو مدير شركة طيران أمريكية. وقد توفي في باريس”. وأردفت: “حشد كبير من السكان المحليين والأوروبيين، توافد لتوديع الفقيد”.