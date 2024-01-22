محمد صلاح: الجزائر ومصر يعانيان من مشكل الطقس في “الكان”

قال إن الجزائر تملك عددا كبيرا من المحترفين مقارنة بمصر

أكد النجم محمد صلاح، قائد منتخب “الفراعنة” أن منتخب الجزائر يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية مقارنة بمنتخب مصر، وهو ما أثر على نتائج “الفراعنة” في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرأس الأخضر: “الطقس هو العائق لجميع المنتخبات وليس لمنتخب مصر فقط، أنا أنظر للأمر من الجانب الإيجابي، الكرة تمنحنا الكثير من الفرص، وهو ما حدث في المباراتين السابقتين ولكن تعادلنا في الأخير، وكذلك بالنسبة لمنتخب الجزائر”.

وأضاف محمد صلاح في حديثه: “الكرة الإفريقية تتطور بشكل كبير، الجزائر تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين مقارنة بمصر، طبعاً لعوامل كثيرة لن أتحدث عنها، الأندية في إفريقيا عموما تسمح للاعبيها بالاحتراف مبكرا، وهو ما يعود بالفائدة على المنتخبات وعلى اللاعبين أنفسهم وعلى الدوري”.

وتابع نجم ليفربول الإنجليزي قائلا: “علينا أن نسمح للاعبين الشباب في مصر بالاحتراف، فأنا أرى أن السبب الرئيسي هو بقاء اللاعبين في بلدهم، كما أن الأندية هي الأخرى تصعب من مأمورية احترافهم، أنا ألعب في أوروبا منذ 12 سنة، لا يوجد فرق كبير في الإمكانات، ولكن هناك فرق في العقلية، حتى منتخب تونس لا يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين، أتمنى أن تسمح الدول العربية عامة باحتراف اللاعبين الشباب”.

وردّ محمد صلاح عن الانتقادات الكبيرة بسبب مستواه في كأس أمم إفريقيا ليضيف “لعبت لمباراة وشوط، أنا أحاول أن أقدّم كل شيء، أنا هنا ليس لأن ألعب بشكل فردي، بل أحاول أن أكون جماعيا مع المنتخب، لم نكن موفقين كلنا رغم أننا حاولنا أن نلعب بطريقتنا الخاصة، ولكن هذه كرة القدم، الأمر الإيجابي أننا تمكّنا في العودة بعدما تأخرنا في النتيجة ولازلنا بذلك في السباق”.

وختم النجم المصري حديثه عن الانتقادات بقوله: “ليس لديّ تفسير شخصي معين لتحليل أدائي الشخصي، كرة القدم ليست رياضة فردية بل جماعية، أنا لن أكون موجودا في اللقاء القادم وأتمنى للاعبين أن يقدّموا الأداء الأفضل لتحقيق الانتصار، هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح، صلاح من ضمن 27 لاعبا في القائمة، أنا متفائل وجميع اللاعبين متفائلون لتحقيق التأهل”.