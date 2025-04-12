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رياضة

محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

عمر سلامي
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محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول
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محمد صلاح

جدّد النجم المصري، محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي، بتوقيع عقد جديد يمتد إلى غاية صيف 2027.

وقال صلاح في تصريحات للقنوات الرسمية للريدز: “وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بالمزيد من البطولات، والاستمتاع بكرة القدم”.

وأضاف: ” قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا، لعبت لـ8 سنوات، وآمل أن تصل إلى 10.. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم.. كانت هذه أفضل فترات مسيرتي الكروية”.

وتابع محمد صلاح: ” أنا سعيد جدا بوجودي هنا، وقّعت لأنني أؤمن بأننا قادرون على التتويج بالمزيد من الألقاب الكبيرة معا.. أقول للجماهير استمروا في دعمنا، وسنقدم كل ما لدينا”.

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