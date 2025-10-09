-- -- -- / -- -- --
رياضة

محمد صلاح يحطم الرقم القياسي لإسلام سليماني في تصفيات المونديال

عمر سلامي
محمد صلاح

حطم النجم المصري محمد صلاح رقم الجزائري إسلام سليماني في تصفيات كأس العالم.

وسجل صلاح ثنائية أمام جيبوتي في إطار الجولة التاسعة من تصفيات المونديال، ليقود منتخب بلاده للفوز بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى مونديال 2026.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي في تصفيات المونديال برصيد 20 هدفا، بعدما تجاوز كل من إسلام سليماني، وديديه دروغبا، وصامويل إيتو، ومومويني داغونو، الذين يملك كل واحد منهم 18 هدفا.

وسجل نجم ليفربول أهدافه في مباريات أقل، حيث وصل لهدفه رقم 20 من 37 مباراة، في حين سجل دروغبا 18 هدفًا في 47 مباراة مع كوت ديفوار وداغانو في 44 مباراة، ومثلهم لإيتو أما سليماني فسجل 18 هدفًا في 37 مباراة.

