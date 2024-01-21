محمد صلاح يغيب رسميا عن مصر في مباراتين

أخبار الكان

كوت ديفوار تحارب السوق السوداء

أكدت الشرطة في كوت ديفوار اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، من أجل إنهاء السوق السوداء لتذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في ظل الصعوبات التي تواجهها الجماهير في الحصول عليها.

وعبر حسابها عبر منصة “إكس”، قالت الشرطة الإيفوارية، إن سلطات إنفاذ القانون اتخذت إجراءات من خلال تعقب التجار والمتواطئين معهم المختبئين في الظل”. وأضافت أنه في الآونة الأخيرة تم القبض على اثنين من التجار بالقرب من ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” في منطقة ليست بعيدة عن الوكالة الدولية للشرطة في بلاتو.

وأشارت إلى أنها تهدف في التحقيق المستمر إلى تحديد ومحاكمة أي شخص متورط في ممارسات المافيا لبيع تذاكر البطولة بأسعار باهظة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أكد حل مشكلة تلقى طلبات تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023″، مؤكداً أنها ستكون متاحة أمام الجماهير بشكل مباشر تحت مسؤوليته لضمان مشاركة أكبر عدد في “الكان”.

وكانت انتشرت أزمة عن وجود بعض التذاكر المزوّرة بالإضافة لعدم توفرها لمن قام بشرائها.

وأكد الاتحاد الإفريقي، في بيان رسمي له، أن حجز التذاكر لكأس الأمم الإفريقية لكوت ديفوار 2023 يظل تحت مسؤوليته، على الرغم من وجود بعض المشكلات في الطباعة في اليوم الأول من البطولة بسبب عمليات الشراء الجماعية للتذاكر.

وأوضح “الكاف”، أنه تم تعديل نظام التذاكر لافتاً إلى أن الوضع يعمل حاليا بشكل جيّد، وتم بيع أكثر من 60% من التذاكر عبر منصة CAF بالإضافة إلى ذلك، هناك أماكن مخصصة لبيع التذاكر في كل مدينة مضيفة في كوت ديفوار.

وأشار كاف إلى أنه سيستمر التعاون الوثيق بين اللجنة المنظمة في كوت ديفوار والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الاستجابة وحل كافة التحدّيات التي تظهر عند تنظيم مثل هذه الأحداث والتي تحدث في أي مكان في العالم.

الحارس ستانلي نوابالي

“بوبو” من الأحياء الفقيرة.. إلى منافسة نجوم نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

“العملاق بوبو” وصف أطلقته الجماهير النيجيرية على حارس مرماها، ستانلي نوابالي، الذي استطاع سرقة الأضواء وبقوة من نجوم “النسور الخضراء” في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في ساحل العاج.

“بوبو العملاق” الذي يبلغ طوله 1.96 متر يعد أحد أبرز مفاجآت منتخب نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية في ساحل العاج، كونه لم يكن معروفاً لدى قطاع كبير من قبل جماهير بلاده، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي بوست” النيجيرية.

وبالنظر لنجوم منتخب نيجيريا، الذين يلعبون مع أكبر الأندية في العالم، فإن الحارس “العملاق بوبو” بعيد عنهم في كل شيء، حتى أن قيمته السوقية تبلغ 250 ألف يورو فقط، بحسب موقع ” ترانسفير ماركت” العالمي.

ويلعب “بوبو” مع نادي تشيبا يونايتد الجنوب إفريقي، ولم يخض مواجهات دولية مع منتخب نيجيريا نهائياً سوى مباراة وحيدة فقط، قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، كانت ضد منتخب المكسيك قبل 3 سنوات، واختفى بعدها حتى ظهر في المسابقة القارية الحالية.

“بوبو” عاش طفولة صعبة في أحد أفقر الأحياء في مدينة لاغوس النيجيرية، وتمسك بحلم حياته، وهو أن يصبح حارس مرمى لمنتخب بلاده، وتهتف باسمه الجماهير الرياضية في بلاده، وهو ما تحقق بعدما أثبت قوته في حماية عرين “النسور الخضراء” في المسابقة القارية، حيث لم تتلق شباكه سوى هدفين من مواجهتين.

حلم “بوبو” تحقق عندما زاره البرتغالي جوزيه بيزيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، في جنوب إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي، من أجل مراقبة الحارس، الذي يلعب مع فريق في منافسات الدرجة الثانية، وحينها جرى إبلاغه بأنه سيكون المفاجأة الكبرى لـ”النسور الخضراء” في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ومع تألق العملاق “بوبو” مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الحالية في ساحل العاج، فإن وسائل الإعلام في بلاده، تتوقع أن يرحل لأحد الأندية الأوروبية، التي ترغب في الحصول على خدماته مقابل عقد مالي ضخم.

منتخب موريتانيا يتكبد ثاني خسارة

تعرّض منتخب موريتانيا لخسارة قاسية في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام منتخب أنغولا بنتيجة 2-3، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، ليفقد “المرابطون” جزءًا كبيرًا من حظوظهم في بلوغ ثمن النهائي.

واحتضن ملعب “السلام” بمدينة بواكي المواجهة، أمام حضور جماهيري محترم، بعدما استضاف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو لحساب المجموعة ذاتها والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل منتخب.

منتخب “المرابطون” دخل المباراة من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، بينما استهدف منتخب أنغولا تحقيق أول انتصار له في البطولة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الجزائري بهدف لمثله.

عرفت بداية المباراة تكافؤًا في اللعب، مع أفضلية نسبية للاعبي أنغولا، حيث نجح غيلسون دالا في مباغتة دفاع موريتانيا عند الدقيقة الـ30 بتسجيله الهدف الأول؛ لكن سيدي بونا عمار نجح في تعديل الكفة عند الدقيقة الـ43 إثر عمل فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية في المرمى.

وعاد لاعبو أنغولا للهجوم قبل نهاية الشوط الأول، وكان غيلبرتو قريبًا من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة الـ45+2؛ لكن كرته مرت أعلى من مرمى منتخب موريتانيا بقليل.

مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة الـ50، ظهر دالا من جديد؛ ليسجل ثاني أهداف أنغولا بطريقة جميلة، قبل أن يضيف غيلبرتو الهدف الثالث بعدما استغل خطأ قاتلًا في عمق دفاع المنتخب الموريتاني.

لم يقتل الهدف الثالث عزيمة لاعبي منتخب “المرابطين”، فظهر أبو بكر كويتا في الدقيقة الـ58 ليقلّص الفارق مجدّدًا عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليُدخل منتخب بلاده تاريخ كأس إفريقيا، إذ تُعَدّ هذه المباراة الأولى التي يسجل فيها هدفين بمباراة واحدة خلال تاريخ مشاركاته بالبطولة.

انخفض نسق المباراة تدريجيًّا بعد هدف موريتانيا الثاني، قبل أن يظهر في الدقيقة الـ72 سيدي بونا عمار بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء؛ لكن الحارس الأنغولي نيبلو كان يقظًا ونجح في التصدي للكرة باقتدار، وردّ فريدي على هذه الفرصة بتسديدة في الدقيقة الـ74 مرت فوق المرمى.

الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة شهدت ضغطًا هجوميًّا مستمرًا من لاعبي منتخب موريتانيا من أجل تعديل النتيجة والخروج بنقطة التعادل؛ لكن ذلك لم يكن كافيًا للوصول إلى المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أنغولا بثلاثة أهداف لهدفين.

أحمد موسى يكشف أهداف منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

أكد أحمد موسى، مهاجم منتخب نيجيريا وسيفاس سبور التركي، أن “النسور الخضراء” ستواصل القتال من أجل حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2024، التي تحتضنها كوت ديفوار حاليًا وتستمر 11 فيفري من العام الجاري.

وتحتل نيجيريا، وصافة المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية التي تمتلك نفس العدد من النقاط، في المجموعة التي تضم كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وقال أحمد موسى، في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي بوست” النيجيرية الناطقة باللغة الإنجليزية: “الانتقادات؟ نحن سنتحدث على أرض الملعب كما ترون ضد كوت ديفوار حيث أجرينا إحدى المحادثات على أرض الملعب”.

وأضاف موسى، الذي سبق وتوّج بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب نيجيريا في عام 2013: “سنواصل القتال وتقديم كل ما لدينا حتى المباراة النهائية في 11 فيفري، نريد العودة إلى نيجيريا سعداء للغاية”.

وشدّد المُهاجم البالغ من العمر 31 عامًا: “سنواصل بذل قصارى جهدنا لجعل نيجيريا فخورة بنا، مرة أخرى، نرسل شكرنا للنيجيريين على الطريقة التي دعمونا بها”.

وأشار: “في كأس الأمم الإفريقية، الأمر لا يتعلق بقديم أداء جيّد فقط، بل بالنتائج والأهداف، لذا تكون المباريات صعبة وعدوانية، عكس كأس العالم، حيث يهتمون باللعب الجميل، أمّا هُنا، فيبذلون قصارى جهدهم لجعل الأمر صعبًا فقط”.

وقبل انطلاق البطولة، تلقى منتخب نيجيريا وابلًا من الانتقادات، حيث تم وصفه بـ”المنتخب الضعيف فنيًا” وذلك مقارنة بالفترة الماضية، كما تم استبعاده من قبل بعض المختصين من قائمة المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

ولكن “النسور الخضراء” ظهرت بشكل مميز حتى الآن، حيث على الرغم من التعادل المُخيّب للآمال مع غينيا الاستوائية بهدفٍ لمثله في الجولة الأولى، إلا أن رفقاء أحمد موسى نجحوا في المباراة الثانية في تحقيق الفوز على كوت ديفوار المُضيف بهدف نظيف حمل توقيع وليام تروست إيكونغ من ركلة جزاء.

يُذكر أنّ منتخب نيجيريا في المباراة الختامية له في دور المجموعات، يلتقي مع غينيا بيساو، وذلك اليوم الاثنين، برسم الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الأولى.

محمد صلاح يغيب رسميا عن مصر في مباراتين

وجهت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على “الفايس بوك” رسالة للدولي المصري محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة في مواجهة غانا وتأكّد غيابه مباراتين عن المنتخب المصري.

وكتبت الصفحة: “مستنيينك ترجع بالسلامة، غياب محمد صلاح عن لقاء كاب فيردي ولقاء دور الـ16 في حال التأهل”.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

ويغيب محمد صلاح عن منتخب مصر في أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاثة التي شارك فيها المنتخب من قبل في وجود لاعب ليفربول.

وخاض صلاح مع المنتخب 19 مباراة في أمم إفريقيا، منها جميع مباريات نسخة 2017 حتى المباراة النهائية، وأربعة مباريات في نسخة 2019 التي خرج فيها المنتخب من دور الـ16، وكذلك جميع مباريات النسخة الماضية 2021 حتى النهائي، وفي مباراتي موزمبيق وغانا بهذه النسخة.

الاتحاد المصري يرسل تقريرا مفصّلا عن إصابة محمد صلاح لنادي ليفربول

أرسل اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تقريراً مفصّلاً عن إصابة محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي. ويتابع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مع الجهاز الطبي في ليفربول كافة تفاصيل علاج صلاح بعد تأكّد إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

ويغيب محمد صلاح عن منتخب مصر في أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاثة التي شارك فيها المنتخب من قبل في وجود لاعب ليفربول.

وخاض صلاح مع المنتخب 19 مباراة في أمم إفريقيا، منها جميع مباريات نسخة 2017 حتى المباراة النهائية، وأربعة مباريات في نسخة 2019 التي خرج فيها المنتخب من دور الـ16، وكذلك جميع مباريات النسخة الماضية 2021 حتى النهائي، وفي مباراتي موزمبيق وغانا بهذه النسخة.

منتخب تونس يتعادل مع مالي ويبقي على آماله

حافظ منتخب تونس على حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بتعادله أمام مالي (1-1)، سهرة أول أمس السبت، في ثاني مواجهات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الخامسة في “الكان”.

تأخّر منتخب تونس بهدف ماليّ مبكر منذ الدقيقة الـ10 حمل توقيع لاسين سينايوكو، قبل أن يعود “نسور قرطاج” لتعديل الكفة بعد جملة جماعية رائعة ختمها حمزة رفيعة في الشباك المالية في الدقيقة الـ20.

بهذا التعادل، حصدت تونس نقطتها الأولى، وباتت ثالثةً، خلف ناميبيا، في حين عزّزت مالي صدارتها بـ4 نقاط.

تونس تقدّم احتجاجا ضد حكم مواجهة مالي

أكد حسين جنيح، العضو بالجامعة التونسية لكرة القدم، أن الاتحاد التونسي سيتقدم باحتجاج للاتحاد الإفريقي ضد الحكم الغاني دانيال لاريا نيي آي، بعد تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة للمنتخب التونسي أمام مالي في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023 وانتهت بالتعادل 1-1.

وكشفت صحيفة “الشروق” التونسية، أن حسين جنيح العضو بالجامعة التونسية، أكد أنهم سيقدّمون احتجاجا رسميا ضد أداء الطاقم التحكيمي لمباراة مالي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة إثر تدخل واضح على يوسف المساكني.

تلعب في درجة حرارة جد مرتفعة

مدربو منتخبات كأس أمم إفريقيا يطالبون بإعادة النظر في توقيت المباريات

ارتفعت أصوات المدربين واللاعبين بمطالبتهم تغيير توقيت مباريات كأس أمم إفريقيا، عبر وضع الاتحاد الإفريقي للعبة أمام ضرورة إعادة النظر في سير المنافسة من أجل الحفاظ على صحة النجوم المشاركين في البطولة الإفريقية.

ونقلت صحيفة “كواسي” من ساحل العاج، الخميس شكاوى مدربي المنتخبات الإفريقية المشاركة في “الكان”، وجاء على رأسهم المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، الذي ربط تطور كرة القدم في القارة السمراء بضرورة ضمان تنظيم جيّد ووضع اللاعبين في ظروف أفضل.

وقال الركراكي في هذا الإطار: “لا أفهم كيف تبرمج مباراة في مثل هذا التوقيت، هل سنعطي صورة جيّدة عن البطولة بهذه الطريقة؟ لكن يجب علينا أن نعتاد على ذلك لأننا لا نمتلك خيارات ثانية، ففي إفريقيا، نواجه منافسنا والظروف المناخية أيضا، هذه المنافسة تلعب على خط التماس حيث يجب على المدربين أن يسيّروا نسق المباريات للحفاظ على جهد اللاعبين”.

وقبل الركراكي، تحدث مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي عن خطر برمجة مباريات كأس أمم إفريقيا بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، بما أن الظروف المناخية لا تسمح بإجراء مواجهات تحت الحرارة العالية، فأضاف: “من الصعب جدا اللعب على الثانية زوالا، نعم هذه كأس إفريقيا، لا يوجد طبيب ينصح باللعب في هذا التوقيت”.

ثم أضاف المدرب قائلاً: “أجرينا حصتين تدريبيتين على الساعة الثانية زوالا وأؤكد لكم أن الحرارة عالية جدا ولا تسمح بممارسة كرة القدم، أتوجه بنداء للاتحاد الإفريقي لكي يراجع توقيت المباريات، فمن الصعب جدا اللعب في مثل هذه الظروف”.

وأكد مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفيت أن التدريبات لخوض مباريات أمم إفريقيا تُجرى تحت مراقبة طبية دقيقة “تدربنا على الساعة الثانية زوالا، لقد كانت الحرارة عالية لكن استنجدنا بالأطباء الذين أصروا على أن يأخذ اللاعبون كميات كبيرة من الماء”.

ويفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برامج التدريب على المنتخبات وفقاً لتوقيت مبارياتهم، فإضافة على المباريات التي يخوضونها على الساعة الثانية زوالا، تلزم المنتخبات بحصص تدريبية في نفس هذا التوقيت، مما يعرض صحة اللاعبين للخطر وفقاً لدراسات أجراها مختصون في الطب الرياضي.

وحتى اللاعبون أبدوا امتعاضهم من خوض المباريات والتدريبات في هذا التوقيت، حيث رد النجم الجزائري، رياض محرز على سؤال يتعلق باعتياده على الأجواء الحارة بحكم لعبه في الدوري السعودي “هذا صحيح، لكن اللعب على الساعة الثانية يبقى أمراً لا يمكن الاعتياد عليه”.

الغاني دانييل لاريا

حكم خبير ومحاسب ماهر يقود مباريات كأس أمم إفريقيا

أوكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة قمة المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين التونسي والمالي إلى الحكم الغاني، دانييل ني لاريا، وهو حكم ذو خبرة كبيرة اكتسبها بفضل نيله الشارة الدولية منذ سنوات.

ويشارك دانييل لاريا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج، وهدفه التألق لكي يرفع من قيمة أسهمه، إذ سيكون تحت رقابة لجنة حكام الاتحاد الدولي الذي قد يمنحه فرصة إدارة مباريات في كأس العالم 2026.

وعاش الحكم دانييل طفولة مميزة، بعد أن انضم إلى أكاديمية أكرا، وأُتيحَت له فرصة الدراسة، وهنا تعلم طريقة لعب كرة القدم في مركز حارس المرمى، إذ يشهد له زملاؤه أنه كان حارساً بارعاً قبل أن يوجه اهتمامه إلى التحكيم.

وبالموازاة مع التكوين الرياضي الذي تلقاه في الأكاديمية، حرص الحكم الغاني على أن يواصل دراسته وتعليمه لإدراكه بأهميته، حيث نجح في نيل شهادة بكالوريا في المحاسبة والتجارة، وتحصّل على شهادة في التربية البدنية بجامعة وينيبا.

ويفضل الحكم الذي لا تتجاوز سنه الـ36 سنة أن يقضي وقت فراغه بعيداً عن كرة القدم، ويمارس كرة السلة من أجل نسيان ضغط المدرجات واللعبة الشعبية، فيما يهوى أيضاً التقاط الصور.

وسرعان ما توجه لاريا إلى مجال التحكيم عبر إصراره على تحقيق أحلامه، إذ قاد أول مباراة في الفئات السِّنية وهو في سنّ 17 سنة، وعندما بلغ سنّ الـ24 سنة أدار أول مباراة في بطولة الدوري الغاني.

وتسارعت الأحداث بالنسبة إلى الحكم الغاني الذي قاد عدة مباريات في المنافسات المحلية، وبعد أداء مميز أظهره وسمعة اكتسبها في بلده، لفت انتباه الاتحاد الدولي الذي منحه الشارة الدولية عام 2014، وبهذا فتح أمامه باب التألق على الصعيد القاري.

ونال لاريا شرف إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 لتشكل أول امتحان حقيقي بالنسبة إليه، وورد اسمه في قائمة تتضمن عدداً من الحكام الأفارقة المميزين الذين سبق أن أداروا مباريات كأس العالم، وهذا ما دفعه إلى مواصلة العمل ورفع طموحه الشخصي.

ولعل عشّاق كرة القدم الإفريقية يعرفون جيداً الحكم الغاني بسبب ظهوره المستمر في مختلف المنافسات، إذ أدار لقاءات في كأس إفريقيا للمحليين، وفي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان حاضراً في غرفة “الفار” خلال نهائي دوري الأبطال لفئة الإناث عام 2022.

ما حقيقة وجود خلافات داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

نفى مصدر خاص وجود خلافات داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال كأس أمم إفريقيا 2024، المُقامة الآن في كوت ديفوار.

وزعمت تقارير صحفية وجود خلاف بين أيمن عبد العزيز، مساعد مدرب منتخب مصر، ومحمد عبد المُعطي تيتو، مترجم المنتخب، ورويا فيتوريا المدير الفني، ما جعل المترجم يبقى في المدرجات خلال المباراتين الأخيرتين للفراعنة ضد موزمبيق وغانا وليس على مقاعد البدلاء.

وحسب موقع “وين وين”، من مصدر خاص في الجهاز الفني للمنتخب المصري، نفى وجود أي خلافات داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر سواء بين فيتوريا ومترجم المنتخب أو أحد الأفراد الآخرين.

وأكد المصدر ذاته في تصريحاته، أن سبب عدم وجود محمد عبد المعطي تيتو، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر على مقاعد البدلاء، وهو أن اللجنة المُنظمة لكأس أمم أفريقيا لا تسمح إلا بوجود 8 أفراد فقط على الدكة.

وأضاف المصدر، أن أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، يحرص على ترجمة تعليمات روي فيتوريا للاعبين بسبب عدم وجود عبد المعطي تيتو.

وأشار المصدر إلى أن تيتو يحضر بشكل طبيعي مع روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي وفي التدريبات، ولا توجد أي خلافات بين الثنائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر، اليوم الاثنين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، بكأس أمم إفريقيا 2024.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني، وسجل هدفي منتخب مصر، عمر مرموش في الدقيقة الـ69، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده لنقطتين ليحتل المركز الثاني، بينما خطف منتخب غانا نقطة وحل في المركز الرابع والأخير بالمجموعة ذاتها.

ويغيب عن منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر، قائد منتخب “الفراعنة”، محمد صلاح، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا، حيث أجبر على الخروج قبل نهاية الشوط الأول.

وسيغيب نجم ليفربول عن المباراتين القادمتين لـ”الفراعنة” في الكان الإفريقية، وسيكون جاهزًا للمشاركة من جديد في دور ربع النهائي إذا وصل وصيف بطل النسخة الماضية إلى هذا الدور.

3 وفيات في احتفالات جماهير غينيا بالفوز على غامبيا

كشفت تقارير صحفية، السبت، عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات في حادث سير بمدينة كوناكري الغينية، وذلك أثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على غامبيا الجمعة الماضي بهدف دون رد ضمن كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأفاد مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس”، عن اصطدم سيارتين تسيران بسرعة عالية ببعضهما، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الاحتفالات، حسب ما أشار إليه مصدر في الشرطة المحلية.

وأضاف المصدر، أن مدينة كوناكري شهدت احتفالات كبيرة، حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب خلالها عشرات الأشخاص.

وحقق منتخب غينيا الفوز على نظيره منتخب غامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب “شارليس كونان باني” في مدينة ياموسوكرو، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب غينيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب السنغال المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب غامبيا جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

مهاجم نيجيريا عمر صادق ينفي تهربه من المشاركة في “الكان”

خرج عمر صادق، مهاجم منتخب نيجيريا، عن صمته ليدافع عن نفسه بعد اتهامه بالتهرب من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

عمر صادق تم استبعاده من قائمة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار بسبب الإصابة في الركبة، لكن بعد أيام، فاجأ الجميع بمشاركته مع ناديه ريال سوسيداد أمام أوساسونا في “كأس ملك إسبانيا”.

وتسبَّب ذلك الأمر في اتهام اللاعب بادعاء الإصابة للتهرب من المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة القارية، التي انطلقت يوم السبت الماضي.

لكن عمر صادق نفى ذلك، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أفهم الاتهامات التي تلقيتها في الأيام الأخيرة والتي تزعم أنني اختلقت الإصابة من أجل العودة إلى ناديي”.

وأضاف: “أريد أن أوضح أن تمثيل بلدي شرف، وأنا فخور دائما باللعب بقميص نيجيريا، لكن ما حدث ليس بيدي”.

وأوضح صاحب الـ26 عاما: “الطاقم الطبي لنيجيريا أخبرني أني مصاب في الغضروف المفصلي، وبناء عليه، استبعدني المدير الفني من القائمة بناء على ذلك الأمر، لأنه لم يكن متأكّداً من قدرتي على اللعب في البطولة”.

وأكمل: “عندما عدت إلى ريال سوسيداد، تم فحصي وأخبرني الطاقم الطبي للنادي أن إصابتي عبارة عن كدمة فقط، تحتاج إلى راحة لفترة بسيطة، ثم عدت للتدريبات بشكل طبيعي وأصبحت لائقا بعدها للمشاركة”.

وأنهى صادق تصريحاته قائلا: “تمثيل نيجيريا يمثل أولوية بالنسبة لي، وسأعود بسعادة إذا حدث ذلك، أنا حزين لعدم وجودي مع زملائي، لكني سعيد لأنهم يفوزون”.

يذكر أن منتخب نيجيريا افتتح مشواره في كأس أمم إفريقيا بالتعادل مع غينيا الاستوائية 1-1 قبل الفوز على كوت ديفوار 1-0 في الجولة الثانية، ومن المقرر أن يلتقي أمام غينيا بيساو في الجولة الثالثة اليوم الاثنين من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

“الكاف” يشيد بمستوى السنغال في أمم إفريقيا

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” ببداية منتخب السنغال القوية، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ونشر حساب “الكاف” على منصة “إكس” فيديو لمنتخب السنغال بعد الفوز على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلّق: “بدأ حامل اللقب بداية رائعة”.

وتأهل منتخب السنغال، لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره الكاميرون، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في كأس أمم إفريقيا 2023، والتي يستضيفها ملعب “شارليس كونان باني”، في مدينة ياموسوكرو.

أحرز إسماعيلا سار هدف التقدّم لصالح منتخب السنغال الأول بالدقيقة الـ16 من زمن المباراة، وأضاف حبيب ديالو الهدف الثاني في شباك منتخب الكاميرون بالدقيقة الـ71 من زمن اللقاء، وأحرز جان شارل كاستيليتو، الهدف الأول لمنتخب الكاميرون، بالدقيقة الـ83 من زمن اللقاء، فيما اختتم ساديو ماني ثلاثية السنغال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بلماضي وعوار أمام الصحافة بملعب “السلام” الإثنين

يعقد، اليوم، الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية، قبل مواجهة منتخب موريتانيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023. ومن المقرر أن يكون مدرب الخضر، مرفوقا في هذه الندوة الصحفية، بنجم المنتخب الوطني حسام عوار، للإجابة عن أسئلة الصحفيين. ويذكر أن المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني، ضمن مجموعته الثالثة من “كان” كوت ديفوار، أمام منتخب موريتانيا، مقررة يوم الثلاثاء المقبل بملعب “السلام”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.

اقتراح جريء من أنفانتينو

طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بتطبيق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرق التي يرتكب مشجعوها إساءات عنصرية بعد الحادثتين البغيضتين اللتين وقعتا في أودينيزي وشيفيلد وترك لاعبو ميلان الإيطالي الملعب بعدما أبلغ الحارس الفرنسي الدولي مايك ماينان عن سماعه أصوات قرود قادمة من مدرجات الجماهير في ملعب فريولي. وأوضح إنفانتينو بضرورة تسليط عقوبات أقوى: بالإضافة إلى العمليات الثلاث (إيقاف المباراة أول مرة، إيقاف المباراة ثاني مرة، إلغاء المباراة)، يجب أن نطبق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرق التي ترتكب جماهيرها اساءات عنصرية وتتسبب في إلغاء المباراة، بالإضافة لفرض حظر عالمي على دخول الملاعب، وتوجيه اتهامات جنائية للعنصريين”.