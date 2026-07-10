محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

وجه النجم محمد صلاح رسالة للجماهير المصرية، بعد العودة من المشاركة في كأس العالم 2026.

وبصم المنتخب المصري على مشاركة تاريخية، ببلوغه الدور الـ16 عن جدارة، وكان قادرا على تحقيق الأفضل لولا المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة الأرجنتين، والتي لم تنقص شيئا من قيمة الملحمة البطولية التي ستبقى راسخة في أذهان الشعب المصري، وحتى الجماهير العربية.

وكتب محمد صلاح، مخاطبا الجماهير المصرية، عبر حسابه على منصة “إكس”: “أعلم أنكم ما زلتم تشعرون بالحزن، لكن أعدكم بأنني سأبذل كل ما في وسعي حتى تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية”.

وأضاف: “التأهل إلى كأس العالم وحده لا يكفي، والمشاركة أيضًا لا تكفي، هذا المنتخب يستحق ثقتكم”.