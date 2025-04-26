محمد علاء يكون قد قبل عرض الزمالك المصري

محلّل فيديو شبيبة القبائل يغادر الفريق

قالت مصادر مقرّبة من بيت شبيبة القبائل، إنّ المكلّف بتقنية الفيديو على مستوى الطاقم الفني للنادي، المصري محمد علاء، غادر الفريق نهاية الأسبوع الفارط إلى مسقط رأسه لأسباب مجهولة، وسط تكتّم لإدارة الشبيبة التي لم تؤكد الخبر أو تنفيه عبر موقعها الرسمي إلى غاية كتابة هذه الأسطر، علما أنّ محمد علاء الذي يعد قطعة أساسية في معادلة المدرب الألماني جوزيف زينباور في الطاقم الفني، كان قد عبّر في عديد المرّات عن ارتياحه للعمل في الشبيبة التي التحق بها رفقة الطاقم الفنّي الجديد نهاية شهر جانفي الفارط قادما من الزمالك المصري.

ويعدّ محمد علاء أحد جنود الخفاء في شبيبة القبائل في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به إلى جانب الألماني زينباور، حيث يحرصُ محمد علاء دوما على تحضير كلّ المباريات الفريق، من خلال تحليل طريقة لعب المنافس ودراستها عشيّة كلّ جولة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، وكان قد وُفّق إلى بعيد في مهامه منذ تعيينه في الطاقم الفني.

وبحسب ذات المصادر، يكون المصري محمد علاء قد تلقّى اتّصالات رسمية من فريقه السابق الزمالك، قبل عشرة أيام للانضمام إلى طاقمه الفنّي في الوقت الحالي، علما أن إدارة النادي المصري كانت قد حاولت مؤخرا جس نبض المدرب زينباور من خلال فتح باب للتفاوض معه بهدف تعيينه مدرّبا للزمالك بعدما فشل مطلع العام الحالي، غير أنّ التقني الألماني اعتذر لدى إدارة الزمالك مؤكدا لها مواصلته المأمورية مع الشبيبة إلى غاية نهاية عقده في صائفة العام القادم 2026.

يحدث هذا في الوقت الذي تشير أخبار مستقاة من بيت النادي، أنّ المصري محمد علاء غادر إلى مصر الأربعاء بهدف تسوية بعض الأمور الإدارية عقب حصوله على الإذن من إدارة الفريق على أن يعود بداية الأسبوع الحالي لمزاولة مهامه بشكل عادي تحسّبا لما تبقى من عمر البطولة.