محمد فارس بين خيار الانتقال إلى أتلانتا أو بولونيا

مدرب لازيو وضعه ضمن قائمة المسرحين في شهر جانفي

أفادت مصادر إعلامية إيطالية، بأن المدافع الأيسر الجزائري،محمد فارس، مرشح بقوة لتغيير الأجواء خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة بعد العروض التي وصلت فريقه لازيو روما من أندية من الكالتشيو، أبدت نيتها في التعاقد معه بداية من شهر جانفي من العام الداخل.

وبحسب موقع توتو ميركاتو المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، فإن محمد فارس قريب من الانتقال إلى أتلانتا بيرغام سادس ترتيب البطولة الإيطالية أو نادي بولونيا الذي يحتل حاليا المركز الحادي عشر. حيث إن هذين الناديين دخلا في مفاوضات جادة مع إدارة لازيو للفوز بخدماته في الميركاتو الشتوي.

وأضاف ذات المصدر، أنه من الممكن أن يقوم نادي لازيو بإعارة محمد فارس لأحد هاذين الفريقين، لاسيما أن مدرب فريق العاصمة موريشيو ساري لن يعول عليه كثيرا في تشكيلته، كما وضع اسمه ضمن لائحة اللاعبين المعروضين للبيع بداية من شهر جانفي، وذلك بسبب غياباته المتكررة عن التشكيلة بسبب الإصابات المتكررة التي شكلت هاجسا أمام تألقه مع لازيو.

الجدير بالذكر، أن محمد فارس ما زال مرتبطا بعقد مع لازيو لغاية شهر جوان 2025 من ما قد يصعب إمكانية بيعه في الميركاتو الشتوي، ويقرب احتمال إعارته للمرة الثالثة منذ التحاقه بنادي العاصمة سنة 2020، بعد أن أعاره فريقه لناديي جنوى وتورينو.