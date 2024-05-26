محمد مكرم بلعاوي يثمن دور الجزائر المناصر للقضية الفلسطينية

ثمن الأمين العام لرابطة البرلمنيون لأجل القدس وفلسطين، محمد مكرم بلعاوي، الجهود الكبير التي تبذلها الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، ووقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة منذ اكثر من ثمانية اشهر.

وفقي تصريح له، على هامش أشغال المؤتمر السادس والثلاثين (36) للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاحد، طالب مكرم بلعاوي، الدول العربية للسير على نهج الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا بان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة، بالاغلبية، ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر.

ودعا المتحدث، الجزائر إلى قيادة المجموعة العربية، وصرفها عن الفرقة في كل ما يتعلق بالقرارات المصيرية، وأبرزها القضية الفلسطينية.