محمد يحياوي: ميزانية المهرجان لا تسمح للتكفل بجميع الفنانين

نفى وجود أي نية لإقصاء الفنانين والمسرحيين

نفي محافظ مهرجان المسرح المحترف محمد يحياوي، أن يكون المهرجان قد مارس أي إقصاء على الفنانين أو المشاركين، حيث أكد يحياوي أن المهرجان وجه دعوة مفتوحة لكل الفنانين والمسرحيين للمشاركة في الطبعة 15 من التظاهرة التي تحمل اسم الفنان طه العامري.

وقال يحياوي في تصريح للشروق على هامش انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المحترف، أن ميزانية المهرجان لا تسمح للتكفل بكافة الفنانين والفرق المسرحية على غرار ما كان معمولا به في الدورات السابقة. واغتنم يحياوي الفرصة للتوجه بالشكر لكل المسارح الجهوية التي أخذت على عاتقها التكفل بمصاريف مشاركة أعضائها.

وأضاف المتحدث أنه عمل منذ قدومه إلى المسرح الوطني ومهرجان المحترف على مصالحة حتى من كانوا سابقا مستبعدين وفتح المجال إمامهم لإنتاج إعمال مسرحية.

من جهة أخرى، اعتبر يحياوي أن الطبعة 15 من مهرجان المحترف هذه السنة استثنائية، كونها تتزامن والاحتفال بستينية الاستقلال، وتسجل عودة المهرجان للفترة التي تعود الانعقاد فيها بعد أن تسببت كورونا في تشويش هذا الموعد خلال ثلاث سنوات مضت.

وأضاف المتحدث أن هذه الطبعة أيضا تميزت بعروض مسرحية أغلبها حديثة من إنتاج المسارح الجهوية، إضافة إلى الورشات التكوينية التي استقطبت العديد من الشباب. ولعل أهم ما يميز طبعة هذه السنة هو الاحتفاء بفرقة جبهة التحرير الوطني والفنان طه العامري، وهذا في لفتة تكرس الاحتفاء بالفنان وهو على قيد الحياة وهو نوع من العرفان والإكبار لمن خدموا الفن والوطن في حياتهم.

وفي سياق مغاير، دعا محافظ المهرجان إلى تسطير استراتيجية للإنتاج المسرحي بالشكل الذي يجعل العروض المسرحية على مدار السنة ولا تنتج فقط من أجل المشاركة في المهرجان، مؤكدا على أهمية الارتقاء بهذا الموعد الفني ليستحق اسمه كمهرجان للمحترفين وهذا من خلال الحرص على جودة الأعمال المقدمة.