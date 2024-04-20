محمود عباس: سنعيد النظر في علاقتنا الثنائية مع الولايات المتحدة

وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم السبت، تصويت الولايات المتحدة ضدّ مشروع قرار قدّمته الجزائر في مجلس الأمن، لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بـ”المؤسف وغير المسؤول”.

وقال عباس في حوار مع وكالة الأنباء الفلسطينية إن السلطة “ستعيد النظر في علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة. بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني، وقضيته وحقوقه”.

واستخدمت الولايات المتحدة حقّ “الفيتو” لمنع تمرير مشروع القرار، على الرغم من تصويت جلّ أعضاء مجلس الأمن لصالحه. باستثناء سويسرا وبريطانيا الممتنعتين عن التصويت.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.