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محمود عباس يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

الشروق أونلاين
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محمود عباس يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
وفا
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت 2 ديسمبر، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت 2 ديسمبر، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، فقد أطلع محمود عباس المدعي العام، على مجمل التطورات الحاصلة في فلسطينعلى ضوء العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين. وما يرتكبه الإحتلال من جرائم في حق الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس أو قطاع غزة.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع التحقيقات، و”ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في “جرائم حرب” ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الايواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و”الأبرتهايد”، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.”

الرئيس الفلسطيني قال أن غياب العقاب هو تشجيع للإحتلال الإسرائيلي للإستمرار في عدوانه وجرائمه ضد الفلسطينيين الذين يعانون “منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي”.

عباس دعا إلى وقف العدوان ضد الفلسطينيين، كما أكد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

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