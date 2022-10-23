محمود عباس يشيد بمجهودات الرئيس تبون من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، مكالمة هاتفية من محمود عباس رئيس دولة فلسطين، شكره فيها على المجهودات التي بدلها من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لمّ الشمل، الذي احتضنته الجزائر في 13 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان للرئاسة، فقد تمّن الرئيس تبون بالمناسبة “دور أخيه محمود عباس في إنجاح المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، مقدرا تقبله ومباركته لهذه المبادرة، متمنيا تجسيدها على أرض الواقع”.

وبرعاية من الرئيس تبون، وقع 16 فصيلا فلسطينيا على إعلان الجزائر من أجل المصالحة الوطنية يوم 13 أكتوبر، بعد ندوة شاملة عقدت في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.

وحضر مراسم توقيع إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، سفراء معتمدون لـ 70 بلدا، إلى جانب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.