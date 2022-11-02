محمود عباس يضع حجر أساس بناء “إقامة دولة فلسطين” بالجزائر

وضع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، بمقر سفارة بلاده بالجزائر حجر الأساس لبناء “إقامة دولة فلسطين”، وذلك بمحاذاة مقر السفارة بدالي إبراهيم بأعالي الجزائر العاصمة.

وقام الرئيس الفلسطيني بالمناسبة بإزاحة الستار على لوحة تذكارية مخلدة للحدث، الذي جرى بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة.

وسيتم بناء إقامة دولة فلسطين على قطعة أرض وهبت من طرف الدولة الجزائرية إلى دولة فلسطين.

وفي تصريح للصحافة، وصف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الحدث بالهام بالنسبة لسفارة دولة فلسطين وهو يكتسي، كما قال “معاني كبيرة بالنسبة للجزائريين حيث ستمكن أشقاءنا الفلسطينيين من العمل في ظروف جيدة”.

وبالمناسبة، تطرق الوزير إلى انعقاد القمة العربية الـ31 بالجزائر التي تمثل القضية الفلسطينية أحد أبرز محاورها، منوها بالدلالات الرمزية الكبيرة لانعقادها في تاريخ اختاره الرئيس تبون والمتمثل في الفاتح نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، هذه “المحطة الفارقة في تاريخ الوطن”.